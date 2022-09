Die irische Billigairline Ryanair plant nicht, an den Flughafen in Frankfurt zurückzukehren.

Nach dem Streit über Start- und Landegebühren sei das aktuell kein Thema, sagte Deutschland-Chef Gruber. Vom Hunsrück-Flughafen Hahn, an dem das Land Hessen einen Minderheitsanteil hält, will Ryanair weiterhin fliegen. Das soll Kunden in fünf Jahren im Schnitt zehn Euro mehr kosten.