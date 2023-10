Eine S-Bahn fährt am Hauptbahnhof in Frankfurt ein.

S8 am Sonntag betroffen

Am Samstag die S4, am Sonntag die S8: Weil Zugpersonal ausfällt, fahren die S-Bahnen zwischen Wiesbaden und Offenbach nicht. Der Frankfurt Marathon und Bauarbeiten sorgen für weitere Einschränkungen.

Im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) fahren auch am Sonntag einige S-Bahnen nicht wie üblich. Grund dafür ist nach Angaben des RMV weiterhin der hohe Krankenstand beim Fahrpersonal, dazu kommen Streckensperrungen wegen Bauarbeiten.

Wie der RMV am Sonntagmorgen mitteilte, fährt die Linie S8 am Sonntag bis voraussichtlich zum Betriebsschluss nicht zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und der Haltestelle Offenbach-Ost. Auch die Gegenrichtung ist von den Ausfällen betroffen. Nach RMV-Angaben ist ein Ersatzverkehr mit den Zügen der S9 eingerichtet.

Bauarbeiten an S-Bahn-Strecke bis Montag

Neben den krankheitsbedingten Ausfällen der S8 gibt es wegen Bauarbeiten weitere Verkehrseinschränkungen bei den S-Bahnen in Frankfurt: Die Bahn sperrt von Sonntag bis Montag früh (4.20 Uhr) den Abschnitt zwischen der Ostendstraße und Louisa.

Die Linien S3, S4, S5 und S6 fahren dann nur bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Die S3 verkehrt außerdem zwischen Darmstadt und Louisa.

Frankfurt Marathon schränkt Stadtverkehr ein

Wegen des Frankfurt Marathons gelten zusätzlich teils bis 18 Uhr Sperrungen und Umleitungen für den Autoverkehr. Zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich sowie entlang der Laufstrecke im Westend, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Griesheim, im Gallus und im Europaviertel sind betroffen.

Die Veranstalter rieten vorab dazu, möglichst auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Für Eintracht-Fans, die zum Heimspiel gegen Dortmund anreisen, verkehrt die Straßenbahn zum Stadion - allerdings erst ab circa 13.30 Uhr.

Auskunft über die aktuellen Sperrungen wegen des Marathons gibt es beim Bürgertelefon: Unter der Rufnummer 069/7575-41700 und 069/7575- 41701 gibt von 7.30 bis 16.30 Uhr Auskunft.

Regionalverkehr ab Montag betroffen

Für die kommende Woche hatte der RMV bereits angekündigt, dass wegen steigender Krankenstände beim Personal auch einzelne Fahrten im Regionalverkehr ausfallen werden.

Betroffen sind demnach einzelne Fahrten auf der Strecke des RE30 von Marburg nach Frankfurt. Außerdem fallen von Montag bis Freitag jeweils am Morgen Züge der der RB51 von Bad Soden-Salmünster nach Frankfurt aus sowie am Abend in umgekehrter Richtung von Frankfurt nach Bad Soden-Salmünster.

S4 fiel am Samstag ganztägig aus

Bereits am Samstag war mit der Linie S4 zwischen Frankfurt-Süd, Langen und Frankfurt-Rödelheim eine wichtige S-Bahn-Linie den ganzen Tag über ausgefallen. Auch die Zwischentakte der Linien S1 und S5 entfielen ganztägig.

Wegen vieler Krankheitsfälle beim Personal des Frankfurter Verkehrsverbundes (VGF) fuhren auch die Busse im Frankfurter Stadtverkehr am Samstag nur eingeschränkt. Auch im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden fielen mit derselben Begründung einzelne Busfahrten aus.

Hoher Krankenstand seit September

Schon seit September sorgt eine Krankheitswelle für viele Personalausfälle und damit verbunden auch immer wieder für ausfallende Fahrten.

Ein Sprecher der VGF hatte dazu erklärt, dass in diesem Jahr außergewöhnlich viele der 900 Mitarbeitenden krank ausgefallen seien, sich das Personal aus finanziellen Gründen aber nicht längerfristig großzügig aufstocken lasse.

