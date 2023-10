Beim Frankfurt Marathon haben die Läuferinnen und Läufer Vorfahrt. Autofahrer müssen mit Sperrungen und Umleitungen rechnen, statt Bussen und Straßenbahnen sollten U- und S-Bahnen benutzt werden.

Der Frankfurt Marathon ist eines der größten Events in der Mainmetropole. Und wie das ebenso ist mit Mega-Events: Sie bringen vielen Menschen viel Freude, sind organisatorisch aber eine Herausforderung. Mit mehr als 13.000 Sportlerinnen und Sportlern auf und mehreren tausenden Fans an der Strecke wird es voll in der Stadt. So voll, dass der Verkehr eingeschränkt werden muss.

Zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich sowie entlang der Laufstrecke im Westend, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Griesheim, im Gallus und im Europaviertel sind am Sonntag von 7 Uhr bis teilweise 18 Uhr gesperrt. Besonders im Bereich der Messe und der Senckenberganlage dürfte der Individualverkehr schon früh zum Erliegen kommen.

Eine Übersicht über die Sperren gibt es hier . Detaillierte Informationen zu den einzelnen Stadtteilen können Sie hier einsehen .

Bürgertelefon länger geschaltet

Wichtige Anlaufpunkte wie der Hauptbahnhof, der Flughafen oder die Uni-Klinik sind aber jederzeit auch mit dem Auto erreichbar. Wer sich nicht sicher ist, kann sich über die aktuellen Sperrungen auch beim Bürgertelefon informieren, das in diesem Jahr am Samstag länger besetzt ist.

Unter der Rufnummer (069) 7575 – 41700 und (069) 7575 – 41701 gibt es am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 16.30 Uhr fachkundige Auskunft.

Auch Behinderungen bei den S-Bahnen

Die Veranstalter raten generell dazu, möglichst auf den öffentlichen Nahverkehr wie U-Bahnen und S-Bahnen umzusteigen. Ab Sonntagfrüh kommt es allerdings auch bei einigen S-Bahnen zu Behinderungen: Die Bahn sperrt wegen Bauarbeiten bis Montagfrüh den Abschnitt zwischen der Ostendstraße und Louisa. Die Linien S3, S4, S5 und S6 fahren dann nur bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Die S3 verkehrt außerdem zwischen Darmstadt und Louisa.

Auch bei den Bussen und Straßenbahnen kommt es von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr zu Einschränkungen. Allen Eintracht-Fans sei etwa gesagt, dass die Straßenbahn zum Stadion erst ab circa 13.30 Uhr verkehrt. Wer zeitig zum Spiel gegen Dortmund (15.30 Uhr) vor Ort sein möchte, steigt also besser in die S-Bahn. Die S8 und S9 sind nicht von den Bauarbeiten der Bahn betroffen und fahren regulär.

Kein Problem für Löwen- und Tischtennis-Fans

Eishockey-Fans, die zum Spiel der Frankfurter Löwen (15.15 Uhr) möchten, und Tischtennis-Cracks, die es zur WTT Champions Frankfurt in die Ballsporthalle zieht, sollten ohne weitere Probleme wie gewohnt ihr Ziel erreichen. U- und S-Bahnen könnten allerdings voller als sonst sein.

Der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) empfiehlt, sich über die Fahrplanauskunft auf rmv-frankfurt.de über die besten Verbindungen zu informieren. Das RMV-Service-Telefon ist unter (069) 24248024 erreichbar.

