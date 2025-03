Normalerweise beginnt die Spargel-Saison in Südhessen erst im April. Aber Sonne und Wärme der vergangenen Woche haben das Gemüse angetrieben, manche Höfe haben bereits den Verkauf gestartet.

Veröffentlicht am 24.03.25 um 11:39 Uhr

Die ersten Betriebe in Weiterstadt und Griesheim (Darmstadt-Dieburg) haben am nach Angaben des Arbeitskreises Spargel Südhessen am vergangenen Wochenende mit dem Verkauf auf ihren Höfen losgelegt. Das sonnige und warme Wetter habe den Spargel sprießen lassen.

"Bombensaison" steht bevor

"Wir stehen in den Startlöchern für eine Bombensaison", sagt die Vorsitzende des Arbeitskreises, Chantal Wendel, die zusammen mit ihrer Familie einen Hof in Zwingenberg (Bergstraße) führt.

Die Vorsitzende der südhessischen Spargelbauern, Chantal Wendel, mit eigener Spargelernte auf ihren Hof. Bild © picture-alliance/dpa

"Die drei Monate Spargelsaison sind für uns wie das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel." Im vergangenen Jahr sei alles, was geerntet wurde, auch verkauft worden.

Steigende Kosten in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren hatten die Spargelbauern mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Unter anderem gestiegene Lohn- und Energiekosten trieben die Produktionskosten in die Höhe.

Auch in diesem Jahr stieg der Mindestlohn Anfang Januar, von 12,41 auf 12,82 Euro. Auch sei es für die Betriebe nach wie vor schwierig, Mitarbeiter für die Verkaufsstände zu finden, so Wendel.

"Wir haben kontinuierlich Kostensteigerungen." Da müsse man Arbeitsabläufe neu definieren und neugestalten. Die Personalnot bei der Direktvermarktung sei bei jedem gleich. "Zur Not mit Uroma oder mit Enkelin", sagt die 39-Jährige über mögliche Helfer.

Spargel in vielen Preiskategorien

Die Kosten für das Edelgemüse sollen nach der Vorstellung der Spargelbauern nicht steigen, derzeit starte man mit 15 Euro pro Kilo. Auch günstigere Preisklassen seien aber zu empfehlen.

Das Gemüse sei nicht in Frische und Qualität unterschiedlich, sondern nur was die Optik anbelangt. Sogenannten Bruch gebe es beim heimischen Spargel dann auch schon für unter sechs Euro, so Wendel.

Offizieller Start der Saison im April

Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum "Johannistag" am 24. Juni. Mittlerweile beginnt sie wie dieses Jahr aber meist bereits im März und der Verkauf dauert über den Johannistag hinaus.