Am Uniklinikum Gießen und Marburg wird den dritten Tag in Folge gestreikt. Patienten wurden informiert, Termine verschoben. Nach Gewerkschaftsangaben fallen bis zu 90 Prozent der Operationen aus.

Der unbefristete Warnstreik am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) ist am Mittwochmorgen fortgesetzt worden. Für den dritten Tag des Ausstandes hat die Gewerkschaft Verdi alle nicht-ärztlichen Beschäftigten - von Pflegekräften bis hin zum Sicherheitsdienst - in Marburg und Gießen zur Beteiligung an dem Ausstand aufgerufen.

Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm sagte dem hr, die Streikbeteiligung an beiden Standorten des Klinikums sei gut. Nach seinen Angaben fallen wegen des Ausstandes bis zu 90 Prozent der geplanten Operationen aus. Er sprach daher von "großen Auswirkungen" auf den Klinikbetrieb. Ein Kliniksprecher sagte dem hr, die Patienten seien informiert worden, dass Termine und Operationen ausfallen. Notfälle würden natürlich trotzdem behandelt.

Verhandlungen für über 7.000 Klinik-Beschäftigte

Die Verhandlungen betreffen die mehr als 7.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten des privatisierten Uniklinikums, das insgesamt rund 9.600 Mitarbeiter hat. Höhepunkt der Streikwoche soll eine Demonstration am Freitag durch die Marburger Innenstadt sein.

Der Streik werde so lange dauern, wie nötig, kündigte Verdi an. "Wir sind jederzeit bereit, ihn abzusagen oder zu beenden, wenn es einen Entlastungstarifvertrag geben wird", sagte Dzewas-Rehm. In einem Schreiben, in dem die Geschäftsführung die Beschäftigung darum bat, die Versorgung der Patienten nicht aus den Augen zu verlieren, war noch von einem fünftägigen Streik die Rede.

Ultimatum abgelaufen

Zuletzt hatte sich das Land mit dem Eigentümer auf ein Zukunftspapier geeinigt. In den kommenden zehn Jahren wollen beide Seiten insgesamt 850 Millionen Euro investieren. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.

Verdi hatte die Streikwoche am UKGM am Montag gestartet, nach dem ein 100-tägiges Ultimatum im Streit um den Entlastungstarifvertrag abgelaufen war. Zum Auftakt des unbefristeten Streiks legten am Montagmorgen nach Gewerkschaftsangaben nicht-ärztliche Beschäftigte mehrerer Abteilungen die Arbeit nieder. Rund 600 Teilnehmer aus den Bereichen Operationen, Anästhesie, Radiologie, Neuroradiologie, Endoskopie sowie der Herzkatheter-Labore an beiden Standorten folgten dem Streikaufruf laut Gewerkschaft.

Geschäftsleitung hält Streik für "unnötig"

Bereits am Montag fielen durch die Aktionen demnach rund 90 Prozent der planbaren Operationen am Standort Marburg aus. Um sowohl die Patientensicherheit als auch das Streikrecht der Beschäftigten zu garantieren, hatte sich Verdi mit dem UKGM auf eine Notdienstvereinbarung geeinigt.

Die Geschäftsführung des Uniklinikums hält den angekündigten Streik laut einer Stellungnahme vom Freitag "für unnötig, weil es inzwischen konstruktive Verhandlungen gibt, und für unangemessen, weil er die Versorgung der Patientinnen und Patienten hochgradig gefährdet". Es müsse "alles getan werden, dass auf dem Weg zu einem Entlastungstarifvertrag, den auch die Geschäftsführung für notwendig hält, keine Patientinnen und Patienten zu Schaden kommen", hieß es mit Blick auf die Notdienstvereinbarung.

Streit um Mindestbesetzung von Schichten

Die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Personal, damit eine Mindestbesetzung für Schichten eingehalten werden kann. Falls diese unterschritten wird, sollen die Beschäftigten nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi Belastungspunkte sammeln können, die in der Freizeit abgegolten werden sollen.

Eine ähnliche Regelung war zuvor für das Uniklinikum Frankfurt vereinbart worden. Thema bei den Verhandlungen ist auch die von Verdi geforderte Beschäftigungssicherung für die rund 300 Beschäftigten der UKGM Service GmbH.

Weitere Informationen UKGM Das UKGM ist einer der größten Arbeitgeber in Mittelhessen und die drittgrößte Universitätsklinik in Deutschland. Rund 436.000 Patienten werden an den Standorten Gießen und Marburg jährlich versorgt.

2006 wurde das Krankenhaus von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung an den privaten Klinikbetreiber Rhön-AG verkauft. Seit 2020 ist die Krankenhauskette Asklepios Mehrheitsgesellschafter. Es ist das bundesweit einzige Uniklinikum in privater Hand. Das Land Hessen hält noch fünf Prozent daran. Ende der weiteren Informationen

Warnstreiks an kommunalen Krankenhäusern am Donnerstag

Auch für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern laufen gerade Tarifverhandlungen, die von Warnstreiks begleitet werden. Für Donnerstag ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in den Krankenhäusern zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die medizinische Versorgung sei gewährleistet, sagte Barbara Froese, Sprecherin des Klinikums Fulda.

