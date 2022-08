Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit mehreren Abfertigungsunternehmen an Flughäfen auf "sehr gute" Tarifergebnisse für das Bodenpersonal geeinigt.

In Frankfurt erhalten die Beschäftigten der Fraport-Tochter Fraground demnach rückwirkend ab 1. Juli bis zu 14 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 700 Euro. Die Verhandlungen mit der Lufthansa dauern allerdings noch an. Für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden fordert Verdi 9,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ab Mittwoch soll in einer dritten Runde mit der Lufthansa verhandelt werden.