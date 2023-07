Verkehrsversuch - dritte Umbauphase in Gießen

Die Bauarbeiten rund um den Verkehrsversuch in Gießen gehen am Montag in die dritte Phase.

Am Anlagenring rund um die Innenstadt werden nun auch zwischen Oswaldsgarten und Selterstor die inneren beiden Spuren in eine Fahrradstraße umgebaut. Für Autofahrer verbleiben die äußeren beiden Spuren als Einbahnstraße. Die letzte Umbauphase soll Mitte August starten. Die Stadt wehrt sich derzeit gegen ein Urteil, in dem der Verkehrsversuch als rechtswidrig eingestuft wird. Daher bereitet die Stadt gleichzeitig zu den Bauarbeiten auch einen Rückbau vor.