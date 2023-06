Vor geschlossenen Apotheken dürften viele Menschen am 14. Juni stehen.

Fast alle Apotheken im Land würden sich wohl an einem bundesweiten Protesttag beteiligen, teilte ein Sprecher des Hessischen Apothekerverbands (HAV) am Mittwoch mit. Die Arzneimittelversorgung werde an diesem Tag nur noch über Notdienstapotheken erfolgen. Mit den Protesten wollen die Apotheker auf die schwindende Zahl an Apotheken aufmerksam machen. Als Gründe für den Rückgang nannte der Verband übermäßige Bürokratie, jahrzehntelange Unterfinanzierung und mangelnde Wertschätzung.