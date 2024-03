Die Eiersuche in eine Tropfsteinhöhle verlegen, selbst einen Kriminalfall lösen oder sich wie Tarzan durch die Luft schwingen: Mit diesen Ausflugszielen kommt in den Osterferien keine Langeweile auf.

Sie verreisen in den Osterferien nicht? Dann sind Sie womöglich noch auf der Suche nach Ausflugszielen, an denen die ganze Familie Spaß hat. Hier kommen ein paar Ideen aus Hessen. Egal, ob Tierfans, Hobby-Detektive oder Abenteurer - es ist für alle etwas dabei.

Tierpark Sababurg heißt Tierfreunde willkommen

Vorführung mit einem Greifvogel. Bild © Imago Images

Wer die Osterferien in Nordhessen verbringt, kann schauen, ob es Nachwuchs im Tierpark Sababurg gibt. Von 9 bis 17 Uhr öffnet der Park seine Türen im März für Besucherinnen und Besucher, im April von 8 bis 19 Uhr. Für 10,50 Euro pro Erwachsenem oder 6 Euro pro Kind ab vier Jahren lassen sich Esel, Erdmännchen, Pferde, verschiedene Vögel und viele weitere tierische Freunde hautnah beobachten. Außerdem hat der Tierpark etwa Spielplätze, einen Streichelzoo zum Selbstfüttern und Grillplätze zu bieten. Außer montags finden darüber hinaus täglich Flugvorführungen der Greifvögel statt.

Outdoor-Rätsel für Krimi-Fans in Nordhessen

Audiobeitrag Audio Frankenberg bietet ersten Stadtkrimi für Kinder an Audio Im idyllischen Frankenberg gilt es einen Kriminalfall zu lösen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

In Kassel, Korbach, Eschwege und Frankenberg gibt es in den Osterferien Kriminalfälle an der frischen Luft zu lösen. Eine Route speziell für Kinder beginnt am Kloster in Frankenberg. Sie dauert circa anderthalb Stunden auf einer Strecke von 1,5 Kilometern. Dabei lassen sich verschiedene Sehenswürdigkeiten wie die Liebfrauenkirche, die Ratschänke, der Marktplatz, der Hexenturm oder das Museum im Kloster Frankenberg entdecken. Benötigt wird eine App, die Tour kostet 6,99 Euro.

Reise in den Breitscheider Zauberberg

Die Schauhöhle des Herbstlabyrinths. Bild © Klaus-Peter Kappest

In Mittelhessen gibt es ebenso spannende Ausflugsziele, zum Beispiel die Tropfsteinhöhle Herbstlabyrinth in Breitscheid (Lahn-Dill), mit insgesamt 13 Kilometer langen Gängen das größte Höhlensystem in Hessen. Höhlenführer zeigen Ihnen die riesige Knöpfchenhalle, wo Sie unterschiedliche Tropfsteinformen und vom Wasser geformte Höhlenwände entdecken können. Tickets für die Ferienführung mit dem Motto "Reise in den Zauberberg", die vom 27. März bis 10. April angeboten wird, kosten neun Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Für denselben Preis können Kinder sowohl am Ostersonntag (31. März) als auch am Ostermontag (1. April) in der Tropfsteinhöhle auf die Eiersuche gehen.

Ausflug mit einer Solardraisine

Solardraisinen auf den Schienen der ehemaligen Überwaldbahn bei Wald-Michelbach (Bergstraße) Bild © picture-alliance/dpa

Lust auf eine Fahrt mit einer Solardraisine? Dann ab in den Odenwald, genauer gesagt: in die Solardraisine Überwaldbahn. Zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach können Sie mit der Solardraisine über eine stillgelegte historische Bahnstrecke fahren. In die Pedale treten müssen Sie selbst, allerdings werden Sie dabei von einem solarbetriebenen Elektromotor unterstützt. Die Preise für eine Draisine für zwei bis acht Personen fangen bei 59 Euro an. Pro Draisine ist ein Fahrzeugführer ab 18 Jahren mit einem gültigen Führerschein erforderlich. Ab dem 1. April sind täglich Fahrten möglich.

Spaß für die ganze Familie im Spielpark Hochheim

In luftiger Höhe schaukeln und klettern - das geht im Spielpark Hochheim. Bild © Imago Images

Die Osterferien können auch eine gute Gelegenheit sein, den Spielplatz und -park in Hochheim (Main-Taunus) zu besuchen. Auf mehr als 50.000 Quadratmetern finden sich Aktivitäten und Attraktionen für alle Familienmitglieder. Über eine 15 Meter hohe Tunnelrutsche und den 13 Meter hohen Tarzanschwinger freuen sich nicht nur kleine Kinder. Und das Krähennest, ein Netztunnel und eine Dschungelbrücke laden ebenso zu sportlicher Betätigung ein wie eine 50 Meter lange Doppelseilbahn und eine Königinnenschaukel.

Abenteuer auf drei hessischen Gipfeln

Für die Rhönbob-Rodelbahn braucht es keinen Schnee. Bild © Ski- und Rodelarena Wasserkuppe

Wem der Taunus zu weit weg ist, dem bieten die Wiegand Erlebnisberge auf der Wasserkuppe bei Gersfeld (Rhön), auf dem Hoherodskopf im Vogelsberg und in Wald-Michelbach (Odenwald) Sommerrodelbahnen und Kletterwälder. Wie schnell es den Berg hinabgeht, kann jeder selbst bestimmen. Die Schlitten schaffen eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.