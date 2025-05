Im Jahr 2025 liegen die Feiertage durchaus arbeitnehmerfreundlich: Beide Weihnachtsfeiertage liegen direkt vor einem Wochenende, der 1. Mai fiel auf einen Donnerstag – gefolgt von einem klassischen Brückentag. Für längeren Urlaub am Stück – bei wenigen zu nehmenden Urlaubstagen – bieten sich 2025 allerdings nur die Tage um Weihnachten an. Mit dem gleichzeitigen Beginn der Weihnachtsferien und den beiden Feiertagen unter der Woche kann man vom 20. Dezember 2025 (Samstag) bis 4. Januar 2026 (Sonntag) ingesamt 16 Tage arbeitsfreie Tage am Stück gönnen und braucht nur sieben Urlaubstage.

Der nächste Feiertag 2025 in Hessen ist Christi Himmelfahrt am 29. Mai 2025.

Warum gibt es in Hessen so wenige Feiertage?

Was ist ein gesetzlicher Feiertag?

Gesetzliche Feiertage werden von den Bundesländern festgelegt – abgesehen vom Nationalfeiertag Tag der Deutschen Einheit – und sind über das Hessische Feiertagsgesetz abdeckt. Sie werden als Tage der Arbeitsruhe geschützt. An ihnen sind laut Hessischem Ministerium des Inneren und für Sport "Arbeiten, die die äußere Ruhe des Tages beeinträchtigen könnten verboten". Ausnahme: Die Ausübung ist nach Bundes- oder Landesrecht besonders zugelassen.

Was ist ein Brückentag?

Der Brückentag bezeichnet umgangssprachlich den Tag, der im Kalender zwischen Feiertagen und Wochenenden liegt. Dies sind in der Regel Montage und Freitage, die für Urlaub genutzt werden und an denen teilweise schulfrei ist.

Wie viele Feiertage gibt es in Hessen?

Hessen hat zehn gesetzliche Feiertage pro Jahr, die nicht ohnehin automatisch auf einen freien Sonntag fallen. Damit gehört es zu den Bundesländern mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen in Deutschland – zusammen mit Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Welche Feiertage gibt es in Hessen?

In Hessen gibt es folgende gesetzliche Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit sowie erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Bis 1994 hatte Hessen mit dem Buß- und Bettag einen zusätzlichen Feiertag, der gestrichen wurde, um die Pflegeversicherung zu finanzieren.

Ist Karfreitag ein Feiertag in Hessen?

Ja, Karfreitag ist in Hessen ein gesetzlicher und ein sogenannter stiller Feiertag. Das bedeutet: Am Karfreitag gilt in Hessen ein Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr, außerdem sind Sport- und Zirkusveranstaltungen untersagt. Gründonnerstag und Ostersamstag hingegen sind ganz normale Werktage, an denen Geschäfte, Kinos und Restaurant in Hessen geöffnet haben. Allerdings besteht das Tanzverbot am Karsamstag ebenfalls.

Wie viele Feiertage hat Hessen weniger als Bayern?

Bayern ist mit zwölf gesetzlichen Feiertagen das Bundesland in Deutschland mit den meisten Feiertagen. Somit hat Hessen zwei Feiertage weniger als Bayern.

Warum gibt es in Hessen so wenige Feiertage?

In Hessen gibt es weniger Feiertage als in anderen Bundesländern, da es zum einen kein katholisches Bundesland ist. Daher sind beispielsweise Heilige Drei Könige, Allerheiligen oder Mariä Himmelfahrt keine freien Tage in Hessen. Ebenso ist an Gedenktagen wie dem Internationalen Frauentag oder Weltkindertag kein Feiertag in Hessen oder schulfrei.

Warum ist Allerheiligen kein Feiertag in Hessen?

An Allerheiligen ist in Hessen weder Feiertag noch schulfrei, da das Bundesland nicht katholisch genug geprägt ist – also zu wenige. Bis 1952 war Allerheiligen ein Feiertag in einigen katholisch geprägten Gemeinden in Hessen, wurde dann aber aus Gründen der Gleichbehandlung abgeschafft.

Wie viele Brückentage gibt es in Hessen?

Die Zahl der Brückentage in Hessen variieren in den kommenden Jahren. 2024 gibt es mit sechs Brückentagen relativ viele Möglichkeiten für zusätzliche freie Tage. In den Folgejahren brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Urlaubsplanung mehr Urlaubstage. 2025 gibt es nur drei Brückentage in Hessen, 2026 ebenfalls.