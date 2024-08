Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Soden-Salmünster

9. bis 11. August – Kurparkfest

Am Freitag ab 18 Uhr Eröffnung und Party-Live-Musik, am Samstag ab 20 Uhr „Summernight in the park“ mit Live-Musik und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Kurparkfest

Buseck

10. August - 60-jähriges Vereinsjubiläum des Geselligkeitsverein Burschen- und Mädchenschaft Edelweiss Beuern

In der Halle des Motorsportclubs Beuern, mit Live-Musik, ab 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro

11. August - Corvette-Treffen

Auf dem Gelände des Motorsportclubs Beuern, ab 10 Uhr

Driedorf

9. August – Dreschhallenmarkt

In der alten Dreschhalle Münchhausen, von 11 bis 17 Uhr

Gedern

9. bis 12. August - Ober-Seemer Markt

Auf dem Festplatz Ober-Seemen, am Freitag Disco-Abend, am Samstag Party mit Live-Musik, jeweils ab 21 Uhr, am Sonntag ab 9.30 Uhr Gottesdienst, ab von 10.30 Uhr Frühschoppen, ab 14.30 Uhr Festzug, ab 16 Uhr Live-Musik und am Montag ab 17 Uhr After-Work-Party u.a.

Grünberg

8. bis 11. August - Sommer am Turm

4 Tage laut und leise am Diebsturm, am Donnerstag ab 17.30 Uhr Eröffnung, ab 18 Uhr Lesung, ab 20 Uhr Rock-Nacht, am Freitag ab 13 Uhr Kindertag, ab 20 Uhr Discoparty, am Samstag ab 11 Uhr, mit Märchenlesung, Bastelaktion, Open-Air-Yoga, ab 19.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Jazz-Frühschoppen, ab 15 Uhr Kinderkonzert, ab 18 Uhr Abschlusskonzert u.a.

Gudensberg

9./10. August – Sommerfest

In der Untergasse 16, am Freitag ab 20 Uhr Beach-Party und am Samstag Live-Soul-Musik ab 20 Uhr, Sommerfest an beiden Tagen ab 15 Uhr

Haina (Kloster)

10./11. August - Jubiläumsfest: 90 Jahre Feuerwehr Haina

Am Samstag ab 15 Uhr Kinderprogramm, ab 18 Uhr Fassanstich, ab 19 Uhr Rückblick auf 90 Jahre, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, Eintritt am Abend: 11 Euro, am Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr große Blaulichtstraße, mit Ständen und Fahrzeugausstellung, ab 17 Uhr Festausklang

Mörfelden-Walldorf

10. August – Beachparty

Bei der Feuerwehr Mörfelden, Sankt-Florian-Straße 3, ab 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro, Einlass ab 16 Jahre

Weiterstadt

10./11. August - Genuss- & Gartenfest

Im Schlosspark von Schloss Braunshardt, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

