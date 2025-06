Mit einem ausverkauften Konzert im Kloster Eberbach bei Eltville (Rheingau-Taunus) hat am Samstagabend das Rheingau Musik Festival (RMF) begonnen. Knapp 1.200 Besucher waren gekommen, um in der mittelalterlichen dem hr-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor zu lauschen.

Das hr-Sinfonierorchester eröffnet traditionell das Festival - wie im vergangenen Jahr auch diesmal mit zwei Eröffnungskonzerten, die jeweils ein unterschiedliches Programm bieten.

Den Auftakt machte am Samstagabend ein Konzert mit dem Schwerpunkt auf der "Cäcilienmesse" von Charles Gounod. Zudem gab es Musik von Maurice Ravel, Franz Waxman und Pablo de Sarasate.

Ein zweites Konzert des hr-Sinfonieorchesters erklingt am Sonntag im Kurhaus Wiesbaden, das den Franzosen Maurice Ravel feiert. Sein Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 150. Mal.

Die diesjährige Ausgabe des RMF ist die 38. Festivalsaison. Bis zum 6. September verwandeln sich von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal etwa Schlösser, Kirchen und Weingüter in Konzertbühnen. Insgesamt 150 Konzerte stehen auf dem Programm.

Das Eröffnungskonzert miterleben

Das Eröffnungskonzert (Sa., 21.6.) wird ab 19 Uhr live in hr2-kultur sowie als Video-Livestream auf hr-sinfonieorchester.de und auf youtube.com/hrsinfonieorchester übertragen. Der Livestream ist anschließend als Video-on-Demand abrufbar. 3sat sendet das Konzert am Samstag, den 5. Juli, um 20.15 Uhr, das hr-fernsehen am Sonntag, den 6. Juli um 10.45 Uhr.



hr2-kultur blickt am Samstag ab 15 Uhr zudem hinter die Kulissen des RMF .

