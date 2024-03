Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Arolsen

16./17. März - Bad Arolser Ostermarkt

Im Bürgerhaus, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Gedern

17. März – Ostermarkt

Auf Schloss Gedern, von 11 bis 17 Uhr, zeitgleich verkaufsoffene Geschäfte in der Innenstadt

Gießen

15. bis 17. März - Gartenmesse „Gartenträume“

Auf dem Messegelände, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

16./17. März - Hand Werk Kunst

Ausstellung im Kloster Schiffenberg, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Groß-Gerau

17. März – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Idstein

16./17. März - Idsteiner Frühlingsmarkt

In der Altstadt, mit Kunsthandwerk, Kinderunterhaltung, Vergnügungspark auf dem Schlossplatz u.a., am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Kronberg

17. März - Kronberger Frühling

Auf der Burg, von 11 bis 18 Uhr und verkaufsoffene Geschäfte in der Innenstadt, von 12 bis 18 Uhr

17. März – Ostermarkt

Im Haus Altkönig, Oberhöchstadt, von 10 bis 17 Uhr

Lindenfels

16./17. März – Ostermarkt

Im Bürgerhaus in der Burgstraße, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Lollar

17. März - Oster-Ausstellung

Im Selbstbewirtschaftungsraum, unterhalb des Bürgerhauses, von 13 bis 17 Uhr

Lorsch

17. März – Schneemannverbrennung

In der Innenstadt, ab ca. 15.30 Uhr, verkaufsoffene Geschäfte und Rahmenprogramm von 13 bis 18 Uhr

Schlüchtern

17. März - Hessischer Imkertag

Mit Vorträgen, Verkaufsausstellung, Züchterpreis u.a., in der Stadthalle, ab 10 Uhr

Schöneck

17. März - Oster-Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

16./17. März - Traditioneller Ostermarkt

Im Museum der Schwalm, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

