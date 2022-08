Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitscheid

26. August - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle und in der Waldaubacher Straße, ab 11 Uhr

Idstein

25. August - Alteburger Markt

In Heftrich, mit Kram- & Viehmarkt ab 7 Uhr und musikalischer Unterhaltung von 10 bis 22 Uhr

Liebenau

28. August - Kartoffel- & Museumsfest

Direkt an der Kirche, Lamerden, ab 11 Uhr Drehorgelgottesdienst, ab 12 Uhr Festbetrieb mit Kunst- und Hobbyhandwerkern, Kinderunterhaltung u.a., von 11 bis 19 Uhr

Michelstadt

26. bis 28. August – Kunsthandwerkermarkt

Im Stadtgarten, am Freitag von 19 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

26. bis 28. August - Ziegelei Open Air

Festival auf dem Ziegeleigelände zwischen Neu-Anspach und Wehrheim, mit Live-Musik, Disco, Hochtaunusspielen am Sonntag u.a., am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ganztägig, Eintritt: ab 34 Euro, am Sonntag Eintritt frei

Niddatal

28. August - „Herbst im Hof“

Handgemachte Deko und Wein, im Heimburghof Bönstadt, von 11 bis 20 Uhr

Romrod

27. August - Pedal-Gokarte-Erlebnistag

In der Gokartwelt, mit Trampolinspringen, Familienaktionen u.a., Bahnhofstraße 30, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei nach Anmeldung auf gokartwelt.de

Runkel

26. bis 29. August - Runkeler Kirmes

Auf dem Festplatz und im Festzelt, am Freitag ab 21 Uhr Live-Musik im Zelt, Eintritt: ab 22,10 Euro, am Samstag ab 18.45 Uhr Kirmesbaum stellen, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr ökum. Gottesdienst im Zelt, ab 12 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 14 Uhr Kinderumzug, ab 15.30 Uhr bunter Nachmittag, ab 18 Uhr Karaokeabend, am Montag ab 10 Uhr Oldtimer- und Landmaschinenausstellung, ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Villmar

27. August - Oldtimer- und Motorsportausstellung

Mit Rahmenprogramm in Langhecke, von 12 bis 18 Uhr

Wetter

28. August - Rapunzelmarkt in Amönau

Kunsthandwerkermarkt in Rahmenprogramm in der Ortsmitte, von 11 bis 17 Uhr

Wiesbaden

27./28. August – Biogartenmesse

An der Domäne Mechthildshausen, Erbenheim, mit Insektenausstellung, Pflanzenmarkt und Rahmenprogramm, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

