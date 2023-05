Mit Autokorsos, Fahnenschwenken und Hupkonzerten haben am Sonntagabend mehrere hundert Menschen in Hessen den Ausgang der Türkeiwahl gefeiert.

In Frankfurt blockierten Pkws rund um das türkische Konsulat den Verkehr. Auf der B44 stauten sich die Autos laut Polizei auf bis zu 1,5 Kilometer. In Hanau sorgten Feiernde in etwa 50 Fahrzeugen für Behinderungen. Auch in Kassel gab es kleinere Korsos, dort hielten sich die Behinderungen einem Sprecher zufolge in Grenzen. In Wiesbaden und Darmstadt war es eher ruhig. Laut Polizei blieb es überall friedlich. Die türkische Walbehörden hatte den amtierenden Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Sieger der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu erklärt.