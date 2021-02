Gute Nachrichten aus Marburg: Der Impfstoffhersteller Biontech hat mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Im April will das Unternehmen ausliefern.

Das Mainzer Unternehmen Biontech hat in seinem neuen Werk in Marburg mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Als erster Schritt werde der Botenstoff mRNA hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Biontech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden.

Die ersten am Standort Marburg hergestellten Impfstoffe werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert. Der neue Standort in Mittelhessen gilt als wichtiger Pfeiler in dem Bemühen von Biontech und Pfizer, in diesem Jahr die weltweite Produktionskapazität auf zwei Milliarden Dosen des Impfstoffs zu erhöhen.

Qualitätsprüfungen laufen

Das nun im ersten Schritt hergestellte Botenmolekül mRNA ist den Angaben zufolge der eigentliche Wirkstoff in dem Vakzin. Es wird in Marburg in weiteren Schritten gereinigt, konzentriert und schließlich in eine schützende Hülle aus Lipiden gebracht. So kann die empfindliche mRNA besser in die Zellen gelangen und dort ihre Wirkung entfalten. Biontech will den Wirkstoff zunächst zu einem Produktionspartner transportieren, wo er abgefüllt und fertiggestellt werden soll.

Der Grund: Der Produktionsprozess wird von mehreren Qualitätsprüfungen begleitet, wie Biontech weiter erklärte. Die einzelnen Produktionsschritte der neuen Anlagen müssen demnach von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA genehmigt werden. Entsprechende Daten würden im Februar und März eingereicht. Die Qualität des Endprodukts wird den Angaben zufolge vom firmeneigenen Labor im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein und vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen (Offenbach) geprüft, bevor das Vakzin schließlich zur Verwendung freigegeben wird. Dann wird der Impfstoff auch in Marburg abgefüllt und fertiggestellt.

Ziel: größte Produktionsstätte in Europa werden

Biontech hatte das Werk vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen. Der Standort liegt auf historischem Grund, auf dem Gelände der ehemaligen Behringwerke. Aktuell beschäftigen hier rund zehn Firmen insgesamt etwa 6.500 Mitarbeiter, darunter sind CSL Behring, GSK Vaccines und Siemens Healthineers. Hergestellt werden unter anderem Mittel gegen Blutgerinnungsstörungen und verschiedene Impfstoffe wie gegen Diphtherie oder Tetanus. Vor mehr als 100 Jahren waren es sogenannte Heilseren, die den Ort zu einem Hoffnungsträger im Kampf gegen Infektionskrankheiten machten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte Mitte Januar grünes Licht für die Anlage von Biontech in Marburg erteilt. Bei den 250 Millionen Dosen des ersten Quartals soll es nicht bleiben: "Sobald das neue Biontech-Werk voll betriebsbereit ist, wird es mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 750 Millionen Dosen unseres Covid-19-Impfstoffs eine der größten mRNA-Produktionsstätten in Europa sein", schreibt das Unternehmen. Bislang kam der überwiegende Teil der Corona-Impfstoff-Produktion vom Biontech-Partner Pfizer.

