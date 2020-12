Zeynep Kallmayer (l.), Pflegerin am Frankfurter Uniklinikum, erhält am Sonntagmorgen eine der ersten Corona-Impfungen in Hessen.

Bild © picture-alliance/dpa

Auch in Hessen haben am Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Zu den ersten Geimpften gehört eine Frankfurter Intensivkrankenschwester.

Eine Frankfurter Intensiv-Krankenschwester bekam am Sonntag als eine der ersten Menschen in Hessen den schützenden Pieks gegen das Coronavirus. Die 50-Jährige arbeitet am Frankfurter Universitätsklinikum, "eine Pflegekraft, die seit Beginn der Corona-Pandemie in Hessen an vorderster Stelle an Covid-19 erkrankte Menschen stationär versorgt hat", wie die Klinik mitteilte.

"Für meine Kollegen und mich ist der Start der Impfaktion ein schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk und eine Erleichterung", sagte die Intensiv-Pflegerin. Allein am Frankfurter Uniklinikum, einem der Schwerpunktzentren für Covid-19-Patienten in Hessen, sollten am Sonntag und Montag 185 Mitarbeiter geimpft werden.

"Sehr aufgeregt"

Auch im Wohn- und Pflegeheim "LIA" in Modautal-Asbach (Darmstadt-Dieburg) starteten am Sonntag die Impfungen. "Ich war sehr aufgeregt davor und ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist", sagte Gaby Sewe, eine der ersten geimpfen Mitarbeiterinnen.

Die Impfungen sollten hessenweit am Sonntag auch in vielen anderen Städten und Landkreisen in Kliniken und Altenpflegeheimen starten.

Hessen startet mit 10.000 Impfdosen

In Hessen stehen zunächst knapp 10.000 Impfdosen zur Verfügung. Die Hälfte der Einheiten soll direkt genutzt werden, die übrigen 5.000 Dosen sind für die zweite Impfung bestimmt. Zuerst werden Mitarbeiter auf den Covid-19-Intensivstationen der Krankenhäuser und Bewohner sowie Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen geimpft. Letztere werden dafür von mobilen Teams der Impfzentren besucht.

Hessenweit leben nach Angaben des Innenministeriums rund 112.000 Menschen in Alten- und Pflegeheimen, rund 15.000 arbeiten in medizinischen Einrichtungen. Zur höchsten Priorität bei den Schutzimpfungen zählen auch die Mitarbeiter der Rettungsdienste und der ambulanten Pflegedienste sowie alle Menschen ab dem 80. Lebensjahr. Insgesamt zählt die erste Gruppe nach der Impfverordnung des Bundes in Hessen rund 567.000 Männer und Frauen.

Bild © Hessisches Innenministerium

Am Samstag war die erste Lieferung von Impfdosen der Mainzer Firma Biontech wie geplant in Hessen und anderen Bundesländern angekommen. Die Hälfte sollte zunächst in einem Kühl- und Verteilzentrum für den Weitertransport in die 28 Impfzentren im Land vorbereitet und anschließend landesweit verteilt werden, wie das Innenministerium mitteilte.

