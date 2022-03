Musikwunsch gegen Spende: hr1-Moderator Reinke sammelt für Ukraine

Mit seiner morgigen Sendung startet Werner Reinke eine besondere Spendenaktion: Jeder, der Geld für die Ukraine-Hilfe gibt, hat im Gegenzug einen Musikwunsch frei. Die Titel will der hr1-Moderator in seiner Sendung "Reinke am Samstag" zwischen 9 und 12 Uhr spielen. "Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, mit meinen bescheidenen Mitteln etwas für die Menschen in der Ukraine zu tun", sagte Reinke am Freitag. "Gemeinsam können wir etwas bewegen und mit Spenden und unserer Liebe zur Musik ein Zeichen setzen."

Bild © hr

Auf der Internetseite von hr1 haben die Kolleginnen und Kollegen erklärt, wie Sie gemeinsam mit der Spende einen Musikwunsch abgeben können. Das gesammelte Geld geht in voller Höhe an das Spendenkonto der "Aktion Deutschland hilft". Die Aktion soll in der kommenden Woche und in weiteren Sendungen fortgeführt werden.