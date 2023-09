Gesundheitskongress in Frankfurt zum Thema KI

Rund 400 Gesundheitsexperten haben am Mittwoch beim 9."eHealth-Kongress" in Frankfurt über Chancen und Risiken des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) in der Gesundheitspolitik diskutiert.

Die Digitalisierung müsse nach Meinung der Mehrheit der Teilnehmer schneller vorangetrieben werden, so die Veranstalter. Ziel müsse es sein, die Risiken beherrschbar zu machen, sagte etwa der Vize-Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, Ballast.