In Hessen beginnen in der kommenden Woche für rund 23.000 Schülerinnen und Schüler die schriftlichen Abiturprüfungen. Wenig später sind Haupt- und Realschüler an der Reihe.

Trotzt Coronavirus finden die schriftlichen Abi-Prüfungen in Hessen wie geplant statt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Abitur-Prüfungen nach einheitlichen Standards beginnen am Mittwoch in den Fächern Kunst, Musik, Politik und Wirtschaft, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Erdkunde, Religion, Informatik und Sport. Die schriftliche Prüfungsphase endet am 8.Mai mit dem Fach Chemie.

Die schriftlichen Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen finden vom 13. bis 17. Mai statt. An den Hauptschulen werden dafür 13.000 Jugendliche erwartet, an den Realschulen etwa 19.000 Prüflinge.

Anders als im Vorjahr gelten Genderzeichen innerhalb von Wörtern als Fehler. Die Grünen- Opposition im Landtag hat für Dienstag eine Sondersitzung des kulturpolitischen Ausschusses beantragt.