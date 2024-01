Die besetzte ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim

Die besetzte ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim

Max-Planck-Gesellschaft will doch nicht auf Dondorf-Gelände bauen

Zwei Mal war die historische Dondorf-Druckerei in Frankfurt im vergangenen Jahr von Aktivisten besetzt und von der Polizei geräumt worden. Eigentlich wollte die Max-Planck-Gesellschaft dort ein neues Institut bauen. Jetzt zieht sie sich von den Plänen zurück.

Die Max-Planck-Gesellschaft will ihr neues Institut für empirische Ästhetik doch nicht auf dem Gelände der historischen Dondorf-Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim bauen. Das teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.

Man habe das zuständige hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, sowie die Stadt Frankfurt und die Goethe-Universität Frankfurt über die Entscheidung informiert.

"Kein realisierbares Szenario"

Im vergangenen Sommer hatten das Max-Planck-Institut und das Frankfurter Stadtplanungsamt Gespräche darüber aufgenommen, wie das historische Druckereigebäude erhalten werden könnte. Dies lasse sich aber weder planerisch noch finanziell umsetzen.

Man habe "trotz des Bemühens aller Beteiligten kein für die Max-Planck-Gesellschaft realisierbares Szenario" entwickeln können, teilte die Max-Planck-Gesellschaft am Mittwoch mit.

"Aggressiv vorgetragene Kritik an Abriss"

Einzige Möglichkeit sei, das Gebäude abzureißen und lediglich die Fassade wieder aufzubauen. Diese Lösung halte man für "nicht mehr sinnvoll", nachdem es teils "aggressiv geäußerte Kritik" von verschiedenen Interessengruppen daran gegeben habe, heißt es in der Mitteilung.

Als weiteren Grund für den Rückzug nannte die Gesellschaft Verzögerungen in der Planung und "immense Mehrkosten", die man nicht übernehmen könne.

Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, das auf dem Dondorf-Gelände eigentlich unterkommen sollte, sei nicht nur ein Ort der Wissenschaft, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen und Austausch mit der Stadtgesellschaft.

"Dafür ist ein gutes Verhältnis zu den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern sowie den verschiedenen kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen unerlässlich", sagte Direktorin Melanie Wald-Fuhrmann.

Mehrfach besetzt und geräumt

Das frühere Druckereigebäude der jüdischen Familie Dondorf gehört heute dem Land Hessen und wird seit den 1970er-Jahren von der Goethe-Universität Frankfurt genutzt.

Seine Zukunft hatte in der Vergangenheit immer wieder für Zündstoff gesorgt. Aktivisten hatten die historische Druckerei im vergangenen Jahr zwei Mal besetzt, um deren Abriss zu verhindern und gegen mutmaßliche Gentrifizierung in Frankfurt zu protestieren.

Zeitweise harrten die Besetzerinnen und Besetzer auf dem Dach des Gebäudes aus. Mitte Dezember hatte die Polizei das Gebäude erneut geräumt und acht Aktivisten festgenommen.

Polizisten eines SEK im Dezember auf einer Drehleiter am Dach der Dondorf-Druckerei.

Aktivisten sprechen von "Etappenerfolg"

Den Rückzug der Max-Planck-Gesellschaft begrüßten die Aktivisten am Mittwoch: "Wir freuen uns sehr", sagte Jule Liebig, Sprecherin der Initiative "Die Druckerei" dem hr. Es sei ein großer Erfolg für den Aktivismus.

Liebig sprach von einem "Etappenerfolg". Die Aktivisten wollten nun in Dialog mit dem Land, der Stadt Frankfurt und der Goethe Universität treten. Auch der Asta der Uni Frankfurt äußerte sich in einer Mitteilung erfreut: "Wir beglückwünschen die Max-Planck-Gesellschaft ausdrücklich dazu, von einem Abriss und Neubau an der Stelle der Dondorf-Druckerei Abstand zu nehmen", hieß es dort.