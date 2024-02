Ihr Gehalt erreicht kaum Mindestlohn-Niveau, die Zuschüsse decken die eigenen Kosten selten: In Frankfurt hören immer mehr Tageseltern auf. Eine geplante Satzung der Stadt, die Besserung versprach, lässt auf sich warten.

Inmitten von spielenden Kindern findet sich Andrea O Cuin wieder. Die 60-Jährige betreut in Frankfurt drei Kleinkinder im Alter von eins bis drei Jahren, während ihr Mann sich um vier weitere kümmert. Als Tageseltern malen, singen und essen sie zusammen mit den Kindern, wickeln und bringen die Kleinen in den Mittagsschlaf. Doch hinter der liebevollen Fassade kämpft das Paar mit finanziellen Sorgen.

"Wir ermöglichen anderen Eltern, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, kommen aber selbst nur schwer über die Runden", erklärt O Cuin. "Für drei Kinder bekomme ich umgerechnet 11,43 Euro brutto - also noch nicht mal Mindestlohn." Dieser beträgt aktuell 12,41 Euro pro Stunde.

Dazu komme eine Pauschale beispielsweise für Essen und Trinken. "Da zahle ich meistens drauf, weil ich den Kindern immer Bio geben will", sagt O Cuin. Wenn sie länger krank werde, bekomme sie als Selbstständige gar kein Geld. Von den Eltern dürfe sie auch kein weiteres Geld annehmen.

Mit dem Einkommen könne man kaum leben. "Wir haben eine riesige Verantwortung für die Kinder, und es gibt jetzt schon viel zu wenige Betreuungsplätze. Ich mache das aus Leidenschaft, aber frage mich jeden Tag, warum man so mit uns umgeht", beklagt sie.

Nicht nur O Cuin und ihr Mann leiden unter den finanziellen Engpässen. Die Zahl der aktiven Tagesmütter und -väter in Frankfurt ist drastisch gesunken. Waren es 2017 noch 545, sind heute nur noch 344, die zusammen mehr als 1.000 Kinder betreuen, wie zuletzt auch die FAZ berichtete - und das obwohl der Bedarf an Kinderbetreuung stetig steigt.

Tagesfamilien

Kinderbetreuung in Tagesfamilien in Frankfurt (Kindertagespflege) ist eine familiennahe und seit Jahren bewährte Betreuung für Kinder durch Tagesmütter und Tagesväter. Sie ist gleichrangig zum gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz wie in Krippen oder Krabbelstuben. Es werden überwiegend Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren betreut, aber auch Kinder ergänzend zu einer Kita oder Schule. Geregelt wird die Tagesfamilie von den Kommunen, meistens per Satzung.

