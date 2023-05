Feiern nach dem Sieg: Erdoğan-Anhänger am türkischen Konsulat in Frankfurt.

Feiern nach dem Sieg: Erdoğan-Anhänger am türkischen Konsulat in Frankfurt. Bild © Michael Seeboth

Mit Autokorsos, Fahnenschwenken und Hupkonzerten haben am Sonntagabend hunderte Menschen in Hessen den Ausgang der Präsidentenwahl in der Türkei gefeiert.

In Frankfurt blockierten Autos rund um das türkische Generalkonsulat am Sonntagabenad den Verkehr. In der Spitze waren es rund 500 Menschen, die dort laut Polizei gefeiert haben. Fahnen seien geschwenkt, Handfeuerwerk gezündet und Bilder des knapp wiedergewählten Präsidenten Recep Erdoğan gezeigt worden. Die Einsatzkräfte meldeten hupende vorbeifahrende Autos.

Auf der B44 stauten sich die Autos auf bis zu 1,5 Kilometer. Weil Feiernde auch auf die Straße gingen, musste zunächst ein Fahrstreifen, gegen 23 Uhr sogar beide Richtungen der Kennedyallee in Frankfurt gesperrt werden. Die Sperrung war gegen kurz vor Mitternacht aufgehoben. Ein Verkehrschaos habe es nicht gegeben. Ebenso gab es keine Verletzten und keine Festnahmen.

Erdoğan-Feiern auch in Hanau und Kassel

In Hanau sorgten Feiernde in etwa 50 Fahrzeugen für Behinderungen. Rund 100 Anhänger versammelten sich demnach kurzzeitig auf einem zentralen Platz in der Stadt, und zwei Korsos waren unterwegs und haben kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Offenbach bestand der Korso aus etwa zehn Fahrzeugen. In Gelnhausen (Main-Kinzig) waren etwa 30 bis 40 Autos mit hupenden Fahrern unterwegs, in Dietzenbach (Offenbach) feierten etwa 50 Menschen draußen.

Auch in Kassel gab es kleinere Korsos, dort hielten sich die Behinderungen einem Sprecher zufolge in Grenzen. In Wiesbaden und Darmstadt war es eher ruhig. Einige Fans mit hupenden Autos habe es etwa auch in Fulda und Limburg gegeben. "In Stadtallendorf haben sie mal kurz gehupt, sind ein paar Runden gefahren, und das war es dann", berichtete ein Polizeisprecher.

Laut Polizei blieb es überall friedlich. Die türkische Wahlbehörden hatte den amtierenden Präsidenten Erdoğan zum Sieger der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu erklärt.