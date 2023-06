"Von Anfang an geringe Nachfrage"

Einen Shuttlebus, der kostenlos durch Wetzlar fährt. Den gab es seit dem 1. April - doch kaum jemand hat ihn genutzt. Jetzt hat die Stadt das Angebot eingestellt, hat aber ein neues im Visier.

Es sollte ein Versuch sein, der bis zum 30. Juni läuft und eventuell verlängert wird. Doch jetzt ist klar: Die Stadt Wetzlar stellt das Angebot eines kostenlosen Shuttlebusses zwischen Tal und Altstadt ein, wie sie am Mittwoch mitteilte. "Aufgrund der von Anfang an geringen Nachfrage dieses Mobilitätsangebots, die sich auch im dritten Monat des Versuchs nicht signifikant gesteigert hatte, hat der Magistrat jetzt entschieden, den Versuch zum 30. Juni 2023 zu beenden", heißt es.

Dass die Bilanz dieses Verkehrsversuchs nach drei Monaten schlecht ausfällt, war abzusehen: Zum Start am 1. April hingen keine Fahrpläne für den Bus aus, und als sie dann hingen, waren sie verwirrend. Außerdem gab es kaum Werbung für das Projekt, der Shuttlebus war nicht barrierefrei und nicht ausreichend als solcher erkennbar. Nach Angaben der Stadt haben etwa zehn bis 15 Menschen pro Woche den Bus genutzt.

Neues Angebot Kostenloser Shuttlebus fährt durch Wetzlar - aber keiner steigt ein Kein Scherz: Seit dem 1. April fährt ein kostenloser Shuttlebus zehn Stunden am Tag durch die Altstadt von Wetzlar. Genutzt hat ihn in den ersten Wochen erst ein einziger Fahrgast. Der Busfahrer ist ratlos, die Stadt hadert - dabei sind die Probleme offensichtlich. Zum Artikel

Stadt will anderes Angebot stärken

Bis zum Ende der Woche fährt der Bus nun noch von den Parkplätzen im Tal in die Gassen der Altstadt. 40.000 Euro hat der Versuch gekostet. Das Ziel, die obere Altstadt, in der nach dem Abriss des Stadthauses Parkplätze fehlen, mit dem ÖPNV besser erreichbar zu machen, will die Stadt nach eigenem Bekunden aber weiterverfolgen.

"Der aktuell im Stadtparlament vorliegende neue Nahverkehrsplan für Wetzlar, der in der kommenden Juli-Sitzung beschlossen werden soll, sieht eine Einbindung des bislang als touristischer Marktverkehr laufenden Citybusses in den Stadtbusverkehr vor", schreibt sie weiter. Starten soll das mit dem Jahresfahrplan 2025. Der Citybus fährt vom Bahnhof in die Altstadt, seine Fahrzeiten sollen unter anderem verlängert werden.