Im Jahr 1979 erhält Dietfrid Krause-Vilmar einen schier unlösbaren Auftrag: Mit zwei Kollegen soll der damals noch junge Geschichtsprofessor für die Kasseler Stadtverordnetenversammlung die NS-Vergangenheit der Großstadt aufarbeiten.

Während eines wissenschaftlichen Interviews für das Mammutprojekt fallen zwei Worte, die ihn stutzig machen: "Akten" und "Breitenau". Durch diesen Zufall findet er einen totgeschwiegenen Ort des Verbrechens – und eines der frühesten Konzentrationslager der NS-Geschichte.

Bis in die siebziger Jahre standen die Akten zum Konzentrations- und Strafgefangenenlager Breitenau im Keller eines kleinen Fachwerkhauses auf dem historischen Klostergelände bei Guxhagen, unbeachtet und verstaubt. Krause-Vilmar fand sie dort.

"Das waren Papierberge", erzählt der Historiker, "und hinter jedem Blatt ist eine ganze Lebensgeschichte versteckt, eine Leidensgeschichte." Dem heute 84-Jährigen sei sofort klar gewesen, was dort vor ihm schlummerte. Es folgten Jahrzehnte der wissenschaftlichen Aufarbeitung.

Als erste NS-Gedenkstätte 1984 in Hessen gegründet, leistet die Gedenkstätte Breitenau seit 40 Jahren Erinnerungsarbeit. Der öffentliche Festakt zum Jubiläum beginnt am Samstag, 07.09.2024, um 16 Uhr, danach folgt eine Podiumsdiskussion. Außerdem stellen sich verschiedene Initiativen der historisch-politischen Bildung vor.

Vor exakt 150 Jahren richtete der preußische Staat im ehemaligen Kloster Breitenau eine Anstalt ein. "Arme Menschen wurden hier kriminalisiert und sollten der Norm der Mehrheitsgesellschaft angepasst werden", erklärt die Leiterin der Gedenkstätte Ann Katrin Düben. Ab 1933 sei dieser Umgang immer radikaler geworden.

Unmittelbar nach der Machtübertragung hätten die Nationalsozialisten Anspruch auf das Heim erhoben. Schon am Tag nach der Übernahme der Bauten seien erste politische Häftlinge untergebracht worden, sagt Düben. Danach entfaltete sich die gesamte nationalsozialistische Verbrechens- und Verfolgungsgeschichte in Guxhagen-Breitenau.

Bereits in den Jahren 1933 und 1934 eingerichtet, gilt der Ort als eines der frühesten Konzentrationslager des Dritten Reiches. Sechs Jahre später folgten nach der Verfolgung politisch Oppositioneller die Inhaftierung von Jugendlichen, Zwangssterilisationen, die Deportation von Jüdinnen und Juden und Zwangsarbeit.

Im sogenannten Arbeitserziehungslager Breitenau der Kasseler Gestapo waren insgesamt etwa 8.500 Häftlinge mit 21 verschiedenen Nationalitäten inhaftiert. Viele von ihnen hinterließen der Nachwelt eingeritzte Botschaften in den Isolationszellen. Eines dieser Schicksale arbeitete die Gedenkstätte kürzlich in einem Podcast auf.

Weitere Informationen

Wer war Ludwig Hies?

Der Frankfurter Arbeiterjunge Ludwig Hies wurde mit 17 Jahren in Breitenau inhaftiert. Vier Mal musste er mehrere Tage in einer Isolationszelle verbringen. In den Wänden der Zelle hat er sich drei Mal verewigt. Anhand seiner Akte lässt sich heute auf die dazugehörige Familiengeschichte schließen. In Kooperation mit der Uni Kassel beleuchtet der Podcast "Spuren" Geschichten wie seine.

Ende der weiteren Informationen