Die Antisemitismus-Debatte um die documenta 15 in Kassel hat einen neuen Aufreger: ein großformatiges Banner auf dem Friedrichsplatz. Bundes- und Landesregierung sehen darauf "antisemitische Bildsprache". Der Druck auf die Leitung der Kunstausstellung steigt.

In der Antisemitismus-Debatte um die Kunstausstellung documenta 15 in Kassel steht nun ein großformatiges Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi in der Kritik. Die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Claudia Roth (Grüne), forderte am Montag von der documenta-Leitung "die notwendigen Konsequenzen".

Seit Sonntagabend kursiert auf Twitter ein Ausschnitt des Banners, das auf dem Friedrichsplatz zu sehen ist. Es zeigt unter anderem einen Mann mit einer Art "Judenhut" und Schläfenlocken, der blutunterlaufene Augen, spitze Zähne und eine krumme Nase hat - ein Bild, das jahrhundertealte antisemitische Stereotype reproduziert.

"Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache", sagte Roth. "Ich sage es noch einmal: Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens, und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen."

Hessische Kunstministerin: "Große Besorgnis"

Auch die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) reagierte irritiert auf das Banner. Sie habe die jüngst festgestellten Bildausschnitte "mit großer Besorgnis" zur Kenntnis genommen, wie sie am Montag mitteilte .

"Auch mein persönlicher Eindruck ist, dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt." Sie habe immer gesagt, dass antisemitische Ressentiments und Antisemitismus auf der documenta nicht zum Ausdruck kommen dürfen.

Sie habe deshalb Kontakt zur documenta-Leitung aufgenommen, um "eine Klärung herbeizuführen, gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung von Expertinnen und Experten für Antisemitismus aus der Wissenschaft", sagte Dorn. Sie rechne damit, dass sich die documenta-Gesellschafter zeitnah auf einer Sondersitzung mit den Ergebnissen befassen.

Anne-Frank-Bildungsstätte: "Klare antisemitische Hetze"

Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, forderte die documenta-Leitung zum Eingreifen auf. "Diese Bilder lassen überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu", sagte er am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Das ist klare antisemitische Hetze".

Das Werk müsse umgehend abgedeckt oder bestenfalls entfernt werden, forderte er. Im zweiten Schritt brauche es einen Dialog darüber, was schiefgelaufen sei und wo die blinden Flecken dieser documenta seien.

Mendel hatte sich bislang in der schon seit Monaten schwelenden Antisemitismus-Debatte um die diesjährige documenta hinter die Schau gestellt. Er sagte, er sehe dort keinen Antisemitismus, kritisierte aber die fehlenden Positionen von jüdischen Künstlern aus Israel.

Dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa war zum Jahresbeginn von einem Kasseler Bündnis vorgeworfen worden, auch Organisationen einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien.

Mendel betonte am Montag, nicht die gesamte Ausstellung sei als antisemitisch zu bezeichnen. "Man muss da differenzieren. Da ist sicher etwas schiefgelaufen. Aber so etwas sollte nicht passieren." Die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, liege nun bei den Kuratoren und der documenta-Leitung.

"Modernisierung der Judensau"

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, nannte am Montag ein weiteres Motiv des Banners - einen Soldaten mit Davidstern und dem Namen des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad auf dem Helm - "die Modernisierung der Judensau".

Banner von Migranten, Straßenkünstlern und Schülern gestaltet

Nach documenta-Angaben vom Sonntag entstanden die auf dem Friedrichsplatz und im Hallenbad Ost gezeigten Werke des Künstlerkollektivs Taring Padi im Rahmen von Workshops mit Migranten, Straßenkünstlern und Schülern in Deutschland, Indonesien, den Niederlanden und Australien.

Zu den aktuellen Vorwürfen äußerte sich die documenta-Leitung auf hr-Anfrage am Montag zunächst nicht. Unklar blieb vorerst, was mit dem Banner geschieht.

Künstlerkollektiv aus Indonesien

Taring Padi wurde 1998 von einer Gruppe progressiver indonesischer Kunststudierenden und Aktivistinnen und Aktivisten gegründet. Seit 2002 bezeichnet sich die Gruppe selbst als Kollektiv.

Zur Kunst des Kollektivs gehören Straßenproteste, Workshops, Kunstkarneval und Ausstellungen an ungewöhnlichen Orten. Künstlerische Mittel sind Transparente, Holzschnittplakate und lebensgroße Pappkartonpuppen. Mit ihnen soll aufgerüttelt und informiert werden, etwa zum Thema Menschenrechte.

Längere Debatte um Antisemitismus

Diskussionen hat es auch über das Kunstwerk "Guarnica Gaza" von Mohammed Al Hawajri im documenta-Standort WH22 gegeben. Die Serie zeigt Bilder von Angriffen der israelischen Armee auf das Palästinensergebiet mit klassischen Motiven von Millet, Delacroix, Chagall oder van Gogh.

