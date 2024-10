Rhein betont die Macht des Buches - Saviano als Beispiel

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat in seiner Rede an die Macht des Buches erinnert. Als Beispiel führte er die Werke des italienischen Mafia-Enthüllungsautors Autors Roberto Saviano an. "Sein Buch ist mächtig, denn sonst wäre er nicht in Gefahr", sagte Rhein. Nach Savianos Buch "Gomorrha" über die italienische Mafia lebte der Autor zeitweise unter Polizeischutz. Das Buch als Medium sei mächtig, denn sonst sei die Freiheit des Wortes nicht das, "was als erstes verboten wird, wenn Diktatoren an die Macht kommen", erinnerte Rhein.

Die "freie und vielfältige Kultur" sei in Deutschland seit 75 Jahren in einem Buch verankert - dem Grundgesetz. Auch die Buchmesse leite seit 75 Jahren einen "ganz wertvollen Beitrag" für die Demokratie. In Europa seien liberale Demokratien aktuell unter Druck, auch in Deutschland, sagte Rhein. "Wir müssen auf der Hut sein. Die Geschichte zeigt uns, dass Demokratien nicht mit einem Knall sterben. Demokratien siechen langsam dahin. Das ist viel gefährlicher, weil viele erst dann aufwachen, wenn es schon viel zu spät ist." Gleichgütigkeit sei das "Gift" für die Demokratie.