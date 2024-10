New-Adult-Autorin Josi Wismar "Ohne TikTok wäre mein Buch kein Bestseller"

Es sind Liebesgeschichten, mysteriös, fantasievoll oder idyllisch, die die Sehnsüchte vor allem junger Leserinnen erfüllen. In den sozialen Medien werden "New-Adult"-Bücher besprochen und gefeiert. Die Frankfurter Buchmesse überlässt dem Trend-Genre in diesem Jahr eine eigene Bühne.

Josi Wismar aus Rüsselsheim schreibt "New Adult"-Bücher. In der Hand hält sie ein Buch, das sie auf TikTok bespricht. Bild © Josi Wismar

"Jetzt stand ich hier vor meinem Koffer, der fast größer war als ich. [...] 'Du ziehst das echt durch, ja?'" Schon die ersten Sätze im Buch "Wandering Hearts" deuten darauf hin, dass sich Heldin Tara in ein Abenteuer stürzen wird. Denn während ihres Praktikums in Kanada wird sie sich nicht nur in die Landschaft der Rocky Mountains verlieben.

"Wandering Hearts" von Josi Wismar aus Rüsselsheim ist ein Spiegel-Bestseller. Fünf solcher "New Adult"-Romane hat die 25 Jahre alte Studentin schon veröffentlicht, ihr sechster Roman "Wildest Dreams" erscheint in der kommenden Woche zum Start der Buchmesse in Frankfurt (16. bis 20. Oktober). Auf den Social Media-Plattformen TikTok und Instagram werden ihre Bücher vor allem von Mädchen und jungen Frauen unter dem Hashtag #BookTok besprochen und gefeiert.

"New Adult" mit Geschichten für junge Erwachsene

Fantasievolle und romantische Geschichten, verwoben mit aktuellen Themen, die junge Erwachsene heute bewegen – das ist die Mischung, aus der die Trend-Romane des "New Adult"-Genres gemacht werden. Die Figuren sind meist zwischen 18 und 30 Jahre alt. Für Autorin Josi Wismar ist "New Adult" dennoch nicht nur Unterhaltungsliteratur.

"In den letzten Jahren hat sich das Genre sehr weiterentwickelt", sagt sie. "Hier werden auch viele schwere Themen verarbeitet, zum Beispiel Mental Health." Das Genre könnte bei den Themen eine Hilfestellung sein. Viele junge Erwachsene würden sich heute mit ihren Problemen alleine fühlen.

"Man geht ja auch nicht vor die Tür und erzählt jedem, womit man gerade so struggelt." Beim Lesen der Bücher bekomme man das Gefühl, nicht alleine zu sein mit dem, was man gerade durchmache, sagt die junge Autorin.

Romane als Vorlage für Netflix und Amazon Prime

Auch Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime haben das Potenzial von New-Adult-Büchern erkannt: Die Serie "Bridgerton", die auf der gleichnamigen Serie an historischen Liebensromanen der amerikanischen Autorin Julia Quinn basiert, sorgte 2023 für einen Serien-Hype.

Der Mystery-Roman "The Tearsmith" der italienischen Autorin Erin Doom wurde zum 2024 auf Netflix erschienenen Film "Der Tränenmacher" und auch die in diesem Jahr veröffentlichte Amazon Prime-Serie "Maxton Hall" fußt auf einer Buchreihe – "Save Me" von der Hamburger Autorin Mona Kasten, deren erster Band 2018 bereits zum Verkaufsschlager wurde.

Publikumsverlage erst zögerlich

Doch viele große Verlage für deutschsprachige Literatur reagierten zunächst zögerlich auf "New Adult" – so wie der S. Fischer-Verlag aus Frankfurt. "Es war nicht absehbar, wie lange dieser Trend anhält und wie groß das wird", sagt Judith Heinz, Lektorin bei S. Fischer.

Seit 2022 sei der Verlag aber stark dabei, sich in dem Bereich zu orientieren. "Wenn man sich die Bestseller-Listen anguckt, dann sieht man, dass sehr viel im New-Adult-Bereich passiert. Da ist es als Verlag unumgänglich, dass man sich damit beschäftigt", sagt Heinz.

Nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zählt das Genre "New Adult" teils zu Kinder- und Jugendbüchern, teils zur Belletristik. In beiden Bereichen stieg der Umsatz laut Börsenverein im Vergleich zu 2023.

Wachstumstreiber auf dem Büchermarkt seien Lesern und Leserinnen unter 20 Jahren: Von 2019 bis 2023 stiegen die Ausgaben für Bücher bei den 16- bis 19-Jährigen über allen Genres hinweg demnach um rund 77 Prozent.

"New Adult" auf der Buchmesse ganz groß

Die Frankfurter Buchmesse feiert "New Adult" in diesem Jahr groß und widmet dem Genre eine ganze Hallen-Ebene: In Halle 1.2 auf dem Messegelände finden vor allem ab Beginn der Publikumstage am Freitag um 14 Uhr viele Lesungen, Signierstunden und Community-Treffen mit New-Adult-Autorinnen statt. Die Fachbesuchertage von Mittwoch bis Freitagnachmittag drehen sich zunächst um Eigenverlage und das Schreiben selbst.

Neben deutschsprachigen New-Adult-Autorinnen wie Josi Wismar, D.C. Odesza ("Dark Castle"-Reihe) und Yasmin Shakarami ("Sturmflirren") werden zur Buchmesse auch international gefeierte Autorinnen aus der Community wie "Bridgerton"-Autorin Julia Quinn, Erin Doom, Lauren Roberts ("Powerless") und Stephanie Garber ("Caraval") am Publikumswochenende erwartet.

Eine Community, die Bücher und Social Media liebt

Der Kölner Verlag Bastei Lübbe vertreibt über seinen Subverlag Lyx inzwischen ausschließlich New-Adult-Bücher. Lyx-Leiterin Stephanie Bubley schätzt, dass der Wachstum in dem Genre anhalte, denn es habe sich eine starke Community gebildet. "Das Lesen wird immer mehr zu einem Event." Zu ihrem Lyx-Festival in diesem Sommer mit einer Party, Signierstunden und Lesungen seien rund 4.000 New-Adult-Fans gekommen.

"Man konnte zusammensitzen und Freundschaftsarmbänder basteln. Die Community ist das, was 'New Adult' ausmacht", betont Bubley. Dass die Community so gut vernetzt ist, liege auch an Social Media. Viele der Autorinnen seien auch Buch-Bloggerinnen oder machten BookTok, das heißt, sie besprechen ihre Bücher auf sozialen Plattformen wie TikTok.

Josi Wismar macht selbst BookTok

Die Rüsselsheimer Autorin Josi Wismar, die auch Buchwissenschaft in Mainz studiert, ist selbst erfolgreiche BookTokerin. Auf Instagram und TikTok gibt sie Buchtipps und versorgt ihre Fans mit Informationen aus ihrem Autorinnenleben. Rund 25.000 Follower und Followerinnen hat die 25-Jährige inzwischen auf TikTok.

Sie ist überzeugt, dass ihr Erfolg als Autorin damit zusammenhängt: "Wenn ich TikTok nicht gemacht hätte, dann wäre 'Wandering Hearts' auch definitiv kein Bestseller geworden." Am Buchmesse-Samstag (19. Oktober) könnte sie bei den TikTok Book Awards zur sogenannten #BookTok-Autorin des Jahres werden.

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird auf der Messe selbst verliehen, nominiert ist Wismar mit drei weiteren Autorinnen. Die Community konnte vorher auf TikTok selbst für ihre Favoritin abstimmen.