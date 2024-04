"Die Ehe der Maria Braun" am Schauspiel Frankfurt

Rainer Werner Fassbinder hat 1979 mit "Die Ehe der Maria Braun" einen Film geschaffen, der sich zum Klassiker auf deutschen Theaterbühnen entwickelt hat - so auch jetzt am Schauspiel Frankfurt. Maria heiratet 1943 in einer Kriegstrauung Hermann Braun. Die beiden verbringen eine Nacht miteinander, bevor Hermann wieder an die Front muss.

hr2-Redakteurin Esther Boldt findet in ihrer Kritik die Figur der "Maria" in der Inszenierung am Schauspiel Frankfurt überzeugend, einige Entscheidungen der Regie dagegen weniger.

Die nächsten Aufführungstermine auf www.schauspielfrankfurt.de