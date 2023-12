Golden Leaves Festival findet 2024 statt

Ende November hatten die Veranstalter des Golden Leaves Festivals in Darmstadt Alarm geschlagen: Die Zukunft des Indie-Pop-Festivals stehe auf der Kippe, weil die Stadt keinen akzeptablen Vertrag für die geplante Location anbiete.

Am Freitag teilten die Veranstalter nun mit, bei einem Runden Tisch unter Leitung von OB Hanno Benz (SPD) seien die letzten Hürden aus dem Weg geräumt worden. Am 31. August und 1. September 2024 werde das 11. Golden Leaves Festival unter dem Motto "a new beginning / a sea of chances" erstmalig am Steinbrücker Teich stattfinden.

"Es ist wunderbar, dass die Stadt hinter uns steht, um unsere Festival-gewordene Golden Leaves-Utopie auch im Spätsommer 2024 wahr werden zu lassen", heißt es in der Mitteilung. Man wolle nun "von 0 auf 100 beschleunigen in der Festival-Orga". Unter anderem mit einer Crowdfunding-Kampagne soll in den nächsten Tagen die Vorfinanzierung angegangen werden.

Die ersten Bands sowie weitere Infos zum Festival und zum regulären Vorverkauf würden voraussichtlich Anfang 2024 bekannt gegeben.