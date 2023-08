Hessens größtes Open-Air-Festival startet in Eschwege

Heute startet das Open Flair in Eschwege. Zu den Highlights gehören Sportfreunde Stiller, Peter Fox und Cro. Nach drei verregneten Wochen sind Veranstalter und Besucher optimistisch, dass es sie nicht so hart trifft wie die Fans in Wacken.

Menschen mit Zelten und Wohnwagen, in Bussen und Wohnmobilen - sie alle wollten auf den Festival-Campingplatz vom Open Flair in Eschwege (Werra-Meißner). Mit insgesamt 20.000 Besucherinnen und Besuchern kommen jedes Jahr so viele Menschen, wie die Stadt Einwohner hat.

Auch deshalb wird der Campingplatz liebevoll als größter Stadtteil von Eschwege bezeichnet. Punkt zwölf Uhr am Dienstag war Einlass und Zufahrt auf die Plätze. Schnell bildeten sich lange Schlangen.

Ein Banner begrüßt die Festival-Teilnehmer. Bild © Stefanie Küster, hr

Eine große Flair-Familie

Zu diesem Zeitpunkt stand Jessica Strey aus Hameln (Niedersachsen) noch irgendwo im nirgendwo. Auf der Landstraße war die Schlange zum Stoppen gekommen. Jessica, genannt Jessi, will mit ihren Freunden auf dem Flair feiern.

Ihre kleine Reisegruppe nennt sich liebevoll “Flair Family” - wie übrigens fast alle auf dem Flair. Seit Jahren kommen sie, früher mit dem Zelt, mittlerweile mit Campingbussen. Seit 2014 kommt Jessica jedes Jahr, außer während der Corona-Pandemie.

Auch Ine kommt immer wieder - und das schon seit sie ein Kind ist. "Das Open Flair ist bei uns ein Muss", erklärte die junge Frau. Sie und ihre Freunde kommen aus der Gegend und sind seit dem 5. Lebensjahr jedes Jahr dabei. Erst mit den Eltern, jetzt allein.

Eine Festival-Brücke über die Werra

Während Ine am Dienstag auf den Einlass wartete und Jessi zeitgleich auf der Landstraße Richtung Campingplatz in der Autoschlange stand, wurde in Eschwege eine 54 Tonnen schwere Brücke mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) eingehoben.

Eine temporäre Brücke über die Werra - für die Nightliner der Künstler und die gesamte Logistik. Bild © Stefanie Küster, hr

Seit Freitag wurde an der Brücke geschraubt, jetzt wurde sie von zwei Kranwagen eingehoben. "Ein Kran allein kann die Distanz über die Werra bis zur anderen Seite nicht überbrücken", sagt Timo Sippel vom örtlichen THW. Die Brücke dient seit 2011 dem Festival als Logistikzufahrt für Material, aber auch Künstler und Hilfskräfte könnten so schnell zur Bühne gelangen.

Rekord: 2.000 Ehrenamtliche am Start

Linus Feiertag koordinert die Teams rund um die Seebühne, auf der das erste Konzert am Nachmittag stattfinden wird, und hat über sein Funkgerät alles unter Kontrolle. Er steht wie die Fans auch für die Flair Familie - im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist der Sohn von Geschäftsführer Alexander Feiertag, der selbst seit Tag eins im Team ist.

Auch wenn es am Dienstag immer wieder regnete, bleibe dem Flair ein Schlamm-Chaos wie in Wacken definitiv erspart, so Feiertag senior. Sämtliche Fahrstraßen, auch auf dem Campingplatz, seien geschottert, so dass ein Einsinken der Fahrzeuge unmöglich werde.

Seit Tag eins dabei: Veranstalter Alexander Feiertag. Bild © Stefanie Küster, hr

In diesem Jahr konnte Feiertag schon vor Start des Festivals einen Rekord vermelden: 2.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben das Flair auf die Beine gestellt. So viele, wie nie zuvor. Über die Hälfte komme extra für das Event nach Eschwege und lebe ansonsten verstreut in Deutschland.

Fünf Tage Party

Jessica und ihre Flair Family steigen am Mittwochnachmittag mit der Punkrockband Deine Cousine aus Hamburg in das Geschehen ein. Später werden sie gemeinsam das Line-Up studieren und überlegen, welche Acts sie neben den Sportfreunden Stiller und Peter Fox noch sehen wollen. Die fünf Tage Party auf dem Flair können beginnen.

Jessi (3.v.l.) mit ihrer Flair Familie. Bild © Stefanie Küster, hr

Weitere Informationen Das Open Flair Wann: 9. bis 13. August

Wo: Eschwege, Festivalgelände am Brückentor

Line-Up: Peter Fox, Sportfreunde Stiller, Cro, Matreia u.v.m,

Veranstalter-Homepage: Open Flair , ausverkauft. Ende der weiteren Informationen