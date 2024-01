Zum Holocaust-Gedenktag finden vielerorts Veranstaltungen in Hessen statt. Eine Künstler-Initiative aus Hessen positioniert sich deutlich gegen Antisemitismus, dabei sind auch der Musiker Shantel und das Schauspiel Frankfurt.

Schauspiel und Oper Frankfurt veranstalten zum Holocaust-Gedenktag einen "Erinnerungsabend" in der Paulskirche.

Schauspiel und Oper Frankfurt veranstalten zum Holocaust-Gedenktag einen "Erinnerungsabend" in der Paulskirche. Bild © picture-alliance/dpa

Beschmierte Synagogen, zerstörte Israel-Flaggen, antisemitische Parolen bei Demonstrationen: Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober häufen sich auch in Deutschland judenfeindliche Attacken.

Und während der Kultur-Szene hierzulande häufig vorgeworfen wird, sich nicht genügend mit Israel zu solidarisieren, ist das Bild international ein anderes. "Wer sich nicht einschwenkt auf Boykottaufrufe gegen Israel oder an Initiativen teilnimmt, der ist einfach draußen", sagt der Frankfurter Musiker Stefan Hantel alias Shantel.

Holocaust-Gedenktag in Hessen

Am 27. Januar 1945 wurde das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten, das KZ Auschwitz-Birkenau, von der Roten Armee befreit - der Tag gilt daher als Holocaust-Gedenktag. In Hessen wird bereits seit Freitag mit verschiedensten Gedenkveranstaltungen an den Völkermord erinnert - circa 17.000 Jüdinnen und Juden wurde aus Hessen durch die Nazis deportiert, nur rund 950 überlebten.

