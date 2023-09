Hessischer Film- und Kinopreis 2023: Preisträger stehen fest

Am 20. Oktober wird der 34. Hessische Film- und Kinopreis von Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) im Rahmen einer festlichen Gala - in diesem Jahr wieder in der Frankfurter Alten Oper - verliehen. Die Preisträger stehen aber schon jetzt fest.

Der Hessische Kinopreis richtet sich an Programmkinos und Filmkunsttheater und ist mit insgesamt 150.000 Euro dotiert. Er werde in diesem Jahr an elf gewerbliche Filmtheater oder gewerblich betriebene Kinos und an neun nicht gewerbliche Filmtheater, Abspielstätten oder Kinoinitiativen und kommunale Kinos verliehen. Das geht aus einer Mitteilung von Donnerstag hervor. Hauptpreisträger mit einem Preisgeld in Höhe von je 20.000 Euro sind laut Mitteilung das Mal seh’n-Kino in Frankfurt, der Filmladen Kassel und das Traumstern Kino in Lich.

Der mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis, über dessen Vergabe die Kunst- und Kulturministerin entscheidet, geht an den deutsch-iranischen Filmemacher, Drehbuchautor, Kameramann, Cutter und Produzenten Behrooz Karamizade.