Musik nur, wenn sie live ist! Das neue Jahr verspricht mit Konzerten von Judas Priest über Scooter bis hin zu Apache 207 viel Gutes für Musikfans in Hessen. Das sind die Top-Termine aus allen Genres.

Zuletzt standen internationale Top-Stars wie Harry Styles, Beyoncé und Depeche Mode auf hessischen Bühnen. Das lässt sich im neuen Jahr kaum noch toppen? Von wegen! Auch 2024 haben sich große Stars angesagt. Wir haben 20 Tipps aus verschiedenen Genres zusammengetragen – da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Big Five: Diese Superstars kommen nach Hessen

Deutschrock-Legende Marius Müller-Westernhagen ist nach sechs Jahren Pause wieder auf Tour. Mit Hits wie "Freiheit" und "Sexy" feiert er am 20. Mai in der Frankfurter Festhalle unter dem Motto "75Live" seine Karriere, sein Leben und den Rock’n‘Roll.

Gleicher Ort, anderer Style: Apache 207. Mit dem Song "Komet" hat der HipHop-Musiker aus Ludwigshafen 2023 einen neuen Chartrekord aufgestellt. Satte 18 Wochen stand sein Duett mit Udo Lindenberg auf Platz 1 in Deutschland. Am 26. und 27. Mai ist Apache 207 mit seinem Mix aus R’n’B, Rap, Dance und 80s-Pop in der Frankfurter Festhalle.

Mit Udo Lindenberg und der Single "Komet" hat Rapper Apache 207 einen Chartrekord aufgestellt. Bild © picture alliance/dpa/Warner Music | Tine Acke

Mit Tracks wie "Le Freak" und "Good Times" haben Nile Rodgers & Chic Disco-Geschichte geschrieben Am 2. Juli verwandelt der siebenfache Grammy-Preisträger Rodgers die Sommerwiese vor der Frankfurter Jahrhunderthalle in einen einzigen Open-Air-Club.

Ungleich härter geht es zu bei Rammstein. Zuletzt stand die "Neue Deutsche Härte"-Band wegen Missbrauchsvorwürfen gegen Sänger Till Lindemann in der Kritik. Die Stadien bringt die Band ungeachtet dessen weiter zum Beben – in Frankfurt an gleich drei Abenden: am 11., 12. und 13. Juli im Deutsche Bank Park.

Gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann wurde im vergangenen Sommer wegen Missbrauchsvorwürfen ermittelt. Bild © picture alliance / Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Und noch eine Rocklegende lässt 2024 die Luft brennen: die Scorpions aus Hannover. Die Band um Klaus Meine hat den Rückzug vom Rückzug zur Kunstform gemacht. Am 20. September kommen die "Scorps" wieder in die Festhalle Frankfurt, diesmal mit einer brandneuen Show zum 40. Jubiläum vom Erfolgsalbum "Love at First Sting".

Top-Empfehlungen aus dem Pop

Nie klang Melancholie schöner als bei James Arthur. Der britische Singer-Songwriter mit der markanten, hohen Stimme präsentiert am 30. Januar sein neues Album "Bitter Sweet Love" in der Frankfurter Jahrhunderthalle.

Mit "Alive and Kicking" und "(Don’t You) Forget about Me" haben die Simple Minds 80er-Hymnen geschrieben. Jim Kerrs Band zwischen New Wave, Pop und Rock kommt am 12. April in die Festhalle Frankfurt.

2021 ist der 20-jährigen Kalifornierin Olivia Rodrigo mit "Drivers License" der weltweite Durchbruch geglückt. Ihre Vorbilder sind Lorde und Taylor Swift, aber Olivia hat ihren eigenen Style – auch live, am 5. Juni in der Frankfurt Festhalle.

Newcomerin Olivia Rodrigo ist in den USA längst ein Star. Bild © picture-alliance/dpa

HipHop und Rap

"Die Hoffnung klaut mir niemand" ist 2024 das Motto der Tour von Kickboxer und Rapper Kontra K. Am 16. März bringt er seine Nr.1-Hits "Summertime" und "Die Sonne" live in die Frankfurter Festhalle.

Fans von "Wildberry Lillet" müssen Jagdinstinkt entwickeln, wenn sie die deutsche Newcomerin Nina Chuba am 10. Mai in der Jahrhunderthalle in Frankfurt erleben möchten: Karten für die Show gibt es nur noch bei Wiederverkäufern.

Nina Chuba ist 2023 so richtig durchgestartet. Bild © All Artists Agency, David Daub

Schlaue Texte und dicke Beats: Auch 2024 liefern die drei Hamburger von Deichkind - gemäß ihrem genau so betiteltem Song - wieder "richtig gutes Zeug". Eine aberwitzige Show ist garantiert, wenn sie am 9. Dezember die Bühne der Frankfurter Festhalle entern.

Indie & Alternative

Man hört den Jungs von The Gaslight Anthem an, dass sie Springsteen-Fans sind. Toll immer wieder: die positiven, gefühlvollen Texte von Frontmann Brian Fallon. Live ist das Quartett am 12. März in Wiesbaden im Schlachthof zu erleben.

Bilderbuch denkt Rock und Dance zusammen, und stehen bleibt die Band auch nie! Mit ihrer jüngsten EP "Softpower" wildern die Österreicher in Kraut- und Noiserock und gastieren am 22. März ebenfalls im Schlachthof Wiesbaden.

Maurice Ernst, Frontmann der österreichischen Indie-Band Bilderbuch. Bild © picture-alliance/dpa

Die Gebläsekombo LaBrassBanda stammt vom Chiemsee und singt cool auf Bayerisch. 2024 kommt sie gleich zweimal nach Hessen: am 30. Mai ins Kulturzelt Wolfhagen (Kassel) und am 22. August nach Hanau ins Amphitheater. Wie immer barfuß und in Lederhosen!

Rock

Nach über 50 Jahren Heavy Metal spielt Judas Priest unvermindert volle Pulle. Achtung, Legenden-Alarm - zu ihrer Show am 24. März in der Festhalle Frankfurt bringen die Briten um Sänger Rob Halford auch noch Saxon und Uriah Heep mit.

"Whatever you want", "The Wanderer", "What You're Proposing" – die Hits von Status Quo sind Ohrwürmer für die Ewigkeit. Am 27. Juni gastieren Francis Rossis Boogie-Rocker im Rahmen ihrer Sommertour im Schloss Hadamar (Limburg-Weilburg).

Die Welt kennt ihn als Schockrocker mit Schlange um den Hals, aber in Wirklichkeit ist Alice Cooper ein ganz Lieber. Glauben Sie nicht? Gehen Sie hin: am 4. Juli auf dem Schlossplatz Butzbach (Wetterau).

Inszeniert sich seit eh und je als Schockrocker: Alice Cooper. Bild © picture-alliance/dpa

Elektro

1998 begann alles mit dem Clubhit "Das Glockenspiel". Seither sucht der "Elektronik-Romantiker" Christopher von Deylen alias Schiller immer wieder neue Herausforderungen – wie das Music Discovery Project mit dem hr-Sinfonieorchester am 19. und 20. Januar in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Solo kommt er 2024 noch ein zweites Mal nach Frankfurt: Im Rahmen seiner "Wanderlust“-Tour steht er am 11. November im Gibson auf der Bühne.

Schiller spielt 2024 drei Konzerte in Frankfurt. Bild © hr/Christopher von Deylen

Ist das echt schon 30 Jahre her, dass "Hyper Hyper" die Rave- und Technoszene aufgemischt hat? Ja – und zum Jubiläum gehen Scooter auf "Thirty, Rough And Dirty"-Tour. Am 4. April machen sie Halt in der Festhalle Frankfurt.

Für die Fans von Clubsound ist der World Club Dome seit 2013 ein Pflichttermin. Das dreitägige Festival mit unter anderem Techno, Trance und Hardstyle steigt vom 6. bis zum 8. September im Deutsche Bank Park in Frankfurt.