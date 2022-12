Musical-Klassiker, Operette oder bunte Komödie: Das Jahr kann in ganz Hessen mit einem Kultur-Event verabschiedet werden. Auf Hessens Bühnen ist nämlich ganz schön was los an Silvester. Wir stellen sechs Highlights vor.

Ob in Kassel, Wiesbaden oder Frankfurt: Hessens Kulturlandschaft hat einiges zu bieten, um das Jahr mit kultureller Unterhaltung abzuschließen. Je nach Spielzeit bleibt danach bei Bedarf immer noch genügend Zeit für Raclette, Sekt & Feuerwerk.

1. "Das Phantom der Oper" in Frankfurt

Ein wahrer Klassiker kann an Silvester in der Jahrhunderthalle in Frankfurt auf der Bühne erlebt werden. Das Musical nach dem Roman-Bestseller von Gaston Leroux tourt bereits seit 2010 durch Europa. Während der Corona-Pause wurde das Stück musikalisch neu überarbeitet. Zu sehen und zu hören sind unter anderem Deborah Sasson als Christine und Uwe Kröger als das Phantom. Christine fühlt sich hin- und hergerissen zwischen dem mysteriösen Phantom der Oper und ihrer Jugendliebe, dem reichen Grafen Raoul. Wer erfahren möchte, ob und wie Christine sich schlussendlich entscheidet, wäre am Silvesterabend in der Jahrhunderthalle am richtigen Ort dafür.

Christine (Deborah Sasson) und das Phantom (Uwe Kröger) in "Das Phantom der Oper" Bild © Farideh Fotografie

Weitere Informationen Das Phantom der Oper Wann? 31.12.2022, 18 Uhr

Wo? Jahrhunderthalle Frankfurt

Preis? Tickets ab 55 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

2. "Songs of Piece and Hope" in Marburg

Frieden und Hoffnung - das soll die Show "Songs of Piece and Hope" im Hessischen Landestheater Marburg versprühen. In Zeiten des Krieges, protestierender Frauen und Männer im Iran oder der noch immer andauernden Corona-Pandemie könnten sich einige unter uns genau danach sehnen. Das Silvester-Special mit Liedern aus aller Welt soll musikalisch eine bessere und gerechtere Welt beschwören. Ein guter Tipp also für alle, die optimistisch ins neue Jahr starten möchten.

Weitere Informationen Songs of Piece and Hope Wann? 31.12.2022, 16 Uhr

Wo? Hessisches Landestheater Marburg

Preis? Tickets ab 28 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

3. "Bunbury (Ernst ist das Leben)" in Kassel

Bunt geht es am Silvesterabend auf der Bühne des Staatstheaters Kassel zu. Hier wird nämlich kurz vor Jahreswechsel eine Komödie aufgeführt, die auf Oscar Wildes Buch "Bunbury oder Ernst sein ist wichtig" basiert. Bunte Doppelleben, amouröse Verwicklungen und ein Happy End können das Publikum in die richtige Stimmung für die Party im Schauspielfoyer bringen, die startet nämlich im Anschluss an die Aufführung um 22 Uhr.

Buntes Spektakel bei "Bunbury (Ernst ist das Leben)" im Staatstheater Kassel Bild © Isabel Machado Rios

Weitere Informationen Bunbury (Ernst ist das Leben) Wann? 31.12.2022, 19.30 Uhr

Wo? Staatstheater Kassel

Preis? Tickets ab 35 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

4. "Die lustige Witwe" in Wiesbaden

"Verlieb’ Dich oft, verlob’ Dich selten, heirate nie!" - in der Operette "Die lustige Witwe" kann so einiges gelernt werden. In drei Akten wird Franz Lehárs Werk am Silvesterabend auf der Bühne des Staatstheaters Wiesbaden aufgeführt. Das Stück handelt von Liebe, Zeit, Stolz und Geld und wie sich all das miteinander verträgt - oder auch nicht.

Weitere Informationen Die lustige Witwe Wann? 31.12.2022, 20 Uhr

Wo? Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Preis? Tickets ab 60 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

5. "Was ich noch zu singen hätte" in Gießen

Musikalisch lässt sich der letzte Abend des Jahres mit der Silvestershow des Stadttheaters Gießen gestalten. Hier präsentieren unter anderem der Opernchor des Stadttheaters und das Philharmonische Orchester Gießen ihre persönlichen Lieblingslieder. Einseitig dürfte das nicht werden, denn hier trifft Eminem auf Mozart, Musical auf Liedermacher oder türkischer Chanson auf Wassermusik.

Weitere Informationen Was ich noch zu singen hätte Wann? 31.12.2022, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr

Wo? Stadttheater Gießen

Preis? Tickets ab 24 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen

6. "Cats" in Frankfurt

Ja, das Musical "Cats" gibt es immer noch, und das sogar an Silvester. Andrew Lloyd Webbers Musical hat schon über 73 Millionen Menschen in seinen Bann ziehen und einige internationale Preise abstauben können. Das Original vom Londoner West End zeigt die Geschichte rund um die Jellicle-Cats und deren Kampf um ein neues Leben - natürlich inklusive dem Hit "Memorys".

Die Katzenband aus dem Musical "Cats" Bild © Allessandro Pinna

Weitere Informationen Cats Wann? 31.12.2022, 14.30 Uhr

Wo? Alte Oper Frankfurt

Preis? Tickets ab 72 Euro pro Person Ende der weiteren Informationen