Diese Mai-Nacht ist Kult: Über 40 Museen, Galerien und Ausstellungsorte in Frankfurt, Offenbach und Eschborn präsentieren über 100 Events. Wo sich ein Besuch besonders lohnt.

Am 10. Mai präsentieren sich über 40 Museen und Ausstellungsorte in Frankfurt, Offenbach und Eschborn mit besonderen Aktionen, Workshops und exklusiven Einblicken. Die Nacht der Museen ist bunt und monochrom, laut und bewegt – und bietet mit über 100 Events ein umfangreiches Programm. Wir haben acht Vorschläge mit außergewöhnlichen Angeboten herausgesucht.

Junge Künstler treffen auf tanzbare Vibes

Im Kunstverein präsentieren sich junge Künstler und Frankfurter Nachwuchsbands Bild © picture-alliance/dpa

Unter dem Motto "And This is Us – Junge Kunst aus Frankfurt" sind im Frankfurter Kunstverein Werke von Künstler:innen aus der Städelschule, der HfG Offenbach und der Kunsthochschule Mainz zu sehen.

Für die Ohren gibt es den Sound von NONO und DAS, zwei Nachwuchsbands aus Frankfurt. Sie sorgen für tanzbare Vibes und unkonventionelle Klänge in der Nacht - mit Elektro-Punk, No Wave, Jazz und Techno.

Weitere Informationen Ort: Steinernes Haus am Römerberg, Markt 44, Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Goethe kehrt zurück als Poetry Slammer

Hier wird Johann Wolfgang von Goethe als Poetry Slammer auferstehen. Bild © picture-alliance/dpa

Traditionell lädt das Goethe-Haus – der Geburtsort des Frankfurter Dichterfürsten – auch in diesem Jahr wieder zur Nacht der Museen ein. In seinem Elternhaus schrieb Johann Wolfgang von Goethe den Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" und sorgte damit für großen Wirbel.

Dann rief der junge Herzog Karl August seinen Freund Johann Wolfgang 1775 nach Weimar – und die Stadt Frankfurt verlor ihren berühmtesten Sohn. Doch in der Nacht des 10. Mai 2025 kehrt Goethe zurück - in Gestalt des Poetry Slammers Benedict Hegemann.

Für Fans der Malkunst posieren Goethes berühmteste Romanfiguren Gretchen und Faust als Zeichenvorlage im Romantik-Garten bereit.

Weitere Informationen Ort: Großer Hirschgraben 21, Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Kraftvolle Skulpturen im elektronischen Sound-Teppich

Isa Genzken: Neuinterpretationen der Abgüsse der Nofretete Bild © hr / Florian Ney

Im Liebieghaus sind die kraftvollen Werke der berühmten Objektkünstlerin Isa Genzken zu sehen. Ihr Exponate sind inmitten der umfassenden antiken Skulpturensammlung des Hauses platziert, eingebettet in einen elektronischen Sound-Teppich. Bis weit nach Mitternacht lässt sich diese einzigartige und multimediale Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit entdecken.

Kleine und große Kunstinteressierte können in einer nächtlichen Taschenlampenführung den Museumsgarten erforschen und im offenen Atelier eigene Kunstwerke gestalten. Kulinarischen Genuss mit Mondschein-Flair bietet das gemütliche Café im Liebieghaus.

Weitere Informationen Ort: Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Hirnakrobatik im Haus der Dinos

Eine Nacht im Museum mit Dinos, Mammuts und Magie. Bild © picture-alliance/dpa

Forschung hautnah erleben kann man im Senckenberg Naturmuseum. Dort geben Wissenschaftler:innen exklusive Einblicke in ihre spannende Tätigkeit: auf der Bühne im Live-Podcast "Erdfrequenz" und an mehreren Stationen, die im Museum verteilt sind.

Bis weit nach Mitternacht lädt die "Aha?! Forschungswerkstatt" dazu ein, selbst zum Forscher zu werden, um naturwissenschaftlichen Phänomenen auf die Spur zu kommen. Und passend zur kürzlich eröffneten Dauerausstellung "Gehirne" präsentiert der Magier und Mentalist Dr. Harry Keaton um 20 Uhr verblüffende Brain-Magic und Hirnakrobatik.

Weitere Informationen Ort: Senckenberganlage 25, Frankfurt Ende der weiteren Informationen

One-Shot-Party mit rasanten Kamerafahrten

Mit dem Nachtbus geht's direkt zur One-Shot-Party ins DFF. Bild © DFF/ Frank Rumpenhorst

Zur aktuellen Ausstellung "Entfesselte Bilder", die sich der Ästhetik ungeschnittener, dynamischer Kamerafahrten – sogenannten One-Shots – widmet, feiert das Deutsche Filmmuseum eine Motto-Party mit Quizshow, Spielfilm-Vertonung, Führungen, Bluebox-Fotoaktion und Dancefloor.

Im DFF-Kino soll eine Kompilation aus rasanten Kamerafahrten Lust auf die Ausstellung machen. Die ist während der Nacht der Museen aber leider nicht geöffnet. Und was gibt’s im Museumscafé außer Snacks und Getränken? Klar, natürlich eine One-Shot-Bar.

Weitere Informationen Ort: Schaumainkai 41, Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Internationale Foto-Kunst und KI

Ausstellungsräume der Deutschen Börse Photography Foundation. Bild © Robert Schittko

Eine besondere Gelegenheit für Kunstsammler und Fotografie-Interessierte bietet sich in der Frankfurter Nachbarstadt Eschborn. Dort gibt die Deutsche Börse Photography Foundation exklusive Einblicke in ihre Sammlung und präsentiert Werke von 19 jungen, internationalen Fotografinnen und Fotografen zu Themen der Gegenwart und Trends der Fotografie.

Ergänzt wird das Programm mit einem Vortrag des Foto-Künstlers und HfG-Dozenten Florian Albrecht-Schoeck über Künstliche Intelligenz in der Fotografie.

Weitere Informationen Ort: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn Ende der weiteren Informationen

Comics, die zum Klingen gebracht werden

Bis Mitternacht im Klingspor-Museum zu sehen und zu hören: Ein Comic-Werk von Aisha Franz. Bild © Aisha Franz

Das Klingspor-Museum in Offenbach ist weltbekannt für Buchkunst. Dazu zählen nicht nur Buchherstellung, -Druck und Schrift-Design, sondern längst auch die Entstehung von Comics. Die aktuelle Ausstellung beschäftigt sich mit dem zeitgenössischen Comic und seinen Erzählmöglichkeiten in Buch und Raum. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ist es aber nicht, denn am 10. Mai wird das Comic lebendig.

In dieser Nacht soll es aus dem Heft heraustreten, sich dreidimensional in Objekte verwandeln und in Klang-Installationen hörbar werden. Workshops, Lesungen, eine Bar und eine interaktive Ausstellung laden zu einem wortreichenden Abend ein.

Weitere Informationen Ort: Herrnstraße 80, 63065 Offenbach Ende der weiteren Informationen

Treffpunkt für Taschenliebe

Rote Reisetasche aus Stoff mit dem Schriftzug "Bon Voyage" auf der Vorderseite Bild © Deutsches Ledermuseum, M. Url

Bis Mitternacht dreht sich im Deutschen Ledermuseum in Offenbach alles um das wahrscheinlich älteste und vielseitigsten Accessoire der Menschheit – die (Hand)Tasche. Die aktuelle Ausstellung "immer dabei: Die Tasche" ist an diesem Abend ein Place-to-be für Shopping-Victims, Kunstinteressierte und Kinder. Geboten werden unterhaltsame Führungen, eine Entdeckertour für die ganze Familie und vieles mehr.

In der offenen Werkstatt kann mit Leder gestaltet werden und wer sich traut, kann sein Gedächtnis beim Taschenpaare-Spiel testen. Bar- und Clubmusik sorgen für samtlederne Atmosphäre.

Weitere Informationen Ort: Frankfurter Straße 86, Offenbach Ende der weiteren Informationen

Infos zur Nacht der Museen 2025

Weitere Informationen Tickets und Preise Tickets zu 17 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt es in allen teilnehmenden Museen, online und an den bekannten VVK-Stellen und am zentralen Infozelt auf dem Paulsplatz (ab 12 Uhr). Die ermäßigte Eintrittskarte für 12 Euro ist nur gültig zusammen mit Lichtbild und Berechtigungsnachweis für Kinder unter 18 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose, Schwerbehinderte und Frankfurt-Pass/Kulturpass-Inhaber.



MuseumsuferCard-Inhaber sowie Kinder und Jugendliche mit dem Kultur- und Freizeitticket (KUFTI) haben freien Eintritt. Hier gibt das gesamte Programm zur "Nacht der Museen 2025" .



Bitte Taschen, Rucksäcke etc. größer als DIN A4 sowie Getränkeflaschen und Speisen zu Hause lassen Ende der weiteren Informationen