Ein "Hauch von Frankreich" und Open Air an Weseler Werft

Erinnern Sie sich an den Sommer 2019 - als Alain Altinoglu beim Europa Open Air mit dem hr-Sinfonieorchester am Main die Zuschauer verzaubert hat? Seit vergangenem Jahr ist Altinoglu Chefdirigent des Ensembles und sagt heute: "Mein Einstieg in die Stadt Frankfurt und bei den wunderbaren Musikerinnen und Musikern dieses großartigen Orchesters war 2019 wahrscheinlich der beste, den man sich wünschen konnte, direkt am Ufer des Mains." Und an dieses tolle Sommergefühl soll in diesem Jahr angeknüpft werden.

Dirigent Alain Altinoglu 2019 beim Europa Open Air. Bild © hr/Ben Knabe

Durch die Corona-Pandemie mussten einige Projekte ruhen, doch in der neuen Saison wird durchgestartet. "Alain wird mit dem Europa Open Air den Saisonauftakt zu einem besonderen Ereignis machen. Zu diesem 'Neustart' laden wir wieder alle musikbegeisterten Menschen der Region herzlich ein", freut sich Orchestermanager Michael Traub auf das Konzert Ende August.

Und was hat das hr-Sinfonieorchester sonst noch für die Saison 2022/23 im Programm? Klar ist, Alain Altinoglu möchte gerne "einen Hauch Frankreich nach Frankfurt und Hessen bringen". Altinoglu wird insgesamt sechs hr-Sinfoniekonzert-Programme dirigieren, hinzu kommen Veranstaltungen mit Gastdirigenten - unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit den beiden ehemaligen Chefdirigenten Andrès Orozco-Estrada und Hugh Wolff. "Artist in Residence" der kommenden Saison wird der österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian. Was genau alles auf dem Programm steht - insgesamt 89 Konzerte - erfahren Sie hier . Der Vorverkauf für Abonnements startet am Dienstag, 10. Mai.