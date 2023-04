Burg Frankenstein sucht Monster für Auslandseinsatz

Wollten Sie schon immer mal das Monster raus lassen? Hier bekommen Sie die Gelegenheit: Für einen Spezial-Einsatz in Frankreich im Oktober sucht das Team von Burg Frankenstein Monster-Darsteller, also Grusel-Fans, die Lust und Zeit haben, an insgesamt sieben Tagen in die Rollen von Horrorgestalten zu schlüpfen, fünf Tage davon in Lothringen nahe Saarbrücken. Wer beim Casting mitmachen möchte, kann sich bis Montag, 24. April, bewerben. Weil die Monster nicht reden, sind Französischkenntnisse nicht nötig. Vom 27. Oktober bis 31. Oktober fahren die angehenden Hexen, Vampire und Zombies dann für ihren Einsatz nach Frankreich. Die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und Verpflegung übernimmt das Team von Burg Frankenstein. Bewerbungen per Email gehen an: p.kullick@frankenstein-halloween.de.