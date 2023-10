Zwei neue Filme über "Milli Vanilli"

Gleich zwei neue Filme erzählen die Geschichte der Skandal-Band Milli Vanilli aus den späten 1980er Jahren. "Girl You Know It's True" heißt der Film von Simon Verhoeven, der am 21. Dezember auf die Leinwand kommen soll. Tijan Njie und Elan Ben Ali spielen die Musiker Robert Pilatus und Fabrice Morvan, Matthias Schweighöfer stellt Produzent Frank Farian dar.

Das Pop Duo Milli Vanilli 1989 Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Streamingdienst Paramount+ kündigte ebenfalls am Montag den Dokumentarfilm "Milli Vanilli" an. Er soll ab 25. Oktober auf dem Portal verfügbar sein.

Beide Filme schildern Aufstieg und Fall der Jugendfreunde Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan. Ihr von dem Offenbacher Frank Farian produzierte Discopop-Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich Ende der 1980er weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Später wurde bekannt, dass die beiden gar nicht selbst gesungen, sondern nur die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten.