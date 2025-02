Starfotograf Robert Lebeck in Rüsselsheim, Malerfürst Rembrandt in Kassel und emsige Bienen in Wiesbaden: Viele hessische Museen locken mit neuen Ausstellungen.

Mit vielen neuen Ausstellungen werben Hessens Museen in diesem Frühling um Besucher. Neben interessanten Künstler-Persönlichkeiten geht es auch um neue Perspektiven auf die Natur.

Fotograf Robert Lebeck in Rüsselsheim

Seine Kamera fing Prominente und Politiker ein, wie keine andere. Der Fotojournalist Robert Lebeck zeigte einen unbeholfenen Elvis Presley in Uniform in der Kaserne in Friedberg oder eine nahbare und doch göttlich-divenhafte Maria Callas. Die Ausstellung „Robert Lebeck. Hierzulande“ in den Opelvillen zeigt ausgewählte Reportagen aus Deutschland von 1955 bis 1983.

Die rund 150 präsentierten Arbeiten vermitteln, was sein Schaffen ausgezeichnet hat: Ein Gespür für Situationen und Momente abseits des Typischen und eine respektvolle Nähe zu den Mächtigen. Bilder wie zum Beispiel Willy Brandt, der im Speisewagen mit einer jungen Frau flirtet. Aber auch mit Szenen aus dem Alltag schaffte er es, das Zeitgeschehen und die Stimmung in Deutschland einzufangen.

Weitere Informationen "Robert Lebeck. Hierzulande" ab 9. Februar bis 15. Juni in den Opelvillen Rüsselsheim. Ende der weiteren Informationen

Cartoons von Petra Kaster in Kassel

"Ernährungspropheten", karikiert von Petra Kaster. Bild © Petra Kaster/Caricatura

In einer großen Einzelausstellung stellt die Caricatura Galerie Kassel das Werk von Petra Kaster vor. Die Trägerin des "Deutschen Karikaturenpreises" zeichnet seit über 30 Jahren Cartoons, neben vielen politischen und gesellschaftlichen Themen auch sehr gern zum Thema "Krimis".

Begleitend zur Ausstellung gibt es mehrere Veranstaltungen mit der Künstlerin, zum Beispiel einen Workshop zur Kunst des Cartoon-Zeichnens.

Weitere Informationen "Cartoons von Petra Kaster" ab 1. März bis 27. April in der Caricatura Galerie Kassel.

Mehr zum Begleitprogramm gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

"Was wächst denn da?" und "Dino, Dodo und Co." in Fulda

Für Familien mit jüngeren Kindern lohnt sich in diesem Frühjahr ein Ausflug nach Fulda. "Was wächst denn da?" fragt die Kinder-Akademie in einer neuen Sonderausstellung. Bei kindgerechten Führungen können sich Kids im Kindergarten- und Grundschulalter zum Beispiel in einen Baum hinein versetzen.

Im Vonderau-Museum, das in diesem Jahr den 150. Geburtstag feiert, zeigt die Schau "Dino, Dodo und Co." Lebewesen der Urzeit, Fossilien und lebensgroße Rekonstruktionen längst ausgestorbener Tiere wie Dinosaurier.

Weitere Informationen "Wachsen" und "Dino, Dodo und Co." "Wachsen – was wächst denn da?“ ab 6. März bis 4. Mai in der Kinderakademie Fulda. Der Besuch der Ausstellung ist nur mit Führung möglich.

Die Termine gibt es hier.

Die Schau "Dino, Dodo und Co." startet Mitte März im Vonderau-Museum, das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest. Ende der weiteren Informationen

"Bienen" im Museum Wiesbaden

Modell einer Mauerbiene, Osmia bicornis, im Museum Wiesbaden. Bild © Museum Wiesbaden / Bernd Fickert

Rund um die Biene schwärmt das Museum Wiesbaden im März. Die Beschäftigung mit den emsigen Insekten ist eine Reise durch fast 14.000 Jahre Menschheitsgeschichte: vom Honig in jahrtausendealten archäologischen Funden bis zum Trendsport Urban Beekeeping.

Im zweiten Teil der Ausstellung geht es um die Biene in der Kunst, von der Renaissance bis in die Gegenwart.

Weitere Informationen "Die Biene in Natur, Kulturgeschichte und Kunst" Ab 7. März im Museum Wiesbaden, bis 22. Juni (Bienen in der Kunst) bzw. 18.2.2026 (Natur und Kulturgeschichte) Ende der weiteren Informationen

Designer Lars Contzen in Hanau

Er entwirft Tapeten, Möbel, Lampen, aber auch Messestände und Fertighäuser und entwickelte zuletzt Designs für Bier, Gin und Zahnpasta: Lars Contzen hat seinen Namen zur Marke gemacht.

Das Museum Großauheim widmet dem in Hanau wirkenden Industriedesigner eine eigene kleine Ausstellung.

Weitere Informationen "Von Hanau in die Welt - Design Lars Contzen" Ab 29. März im Museum Großauheim. Ende der weiteren Informationen

Rembrandt in der Neuen Galerie Kassel

Rembrandts "Saskia im Profil in reichem Kostüm" hängt im Schloss Wilhelmshöhe. Bild © hr/Jens Wellhöner

Kaum geht die große Rembrandt-Ausstellung im Frankfurter Städel zu Ende, bekommt der Malerfürst in Kassel einen neuen Auftritt: Die Neue Galerie nimmt sich speziell das Jahr 1632 vor.

Ab diesem Jahr signierte Rembrandt seine Bilder wie die ganz großen Meister nur noch mit seinem Vornamen. Gezeigt werden 50 Bilder aus aller Welt, auch aus den ganz großen Museen, wie dem Rijksmuseum in Amsterdam (Niederlande).

Weitere Informationen "Rembrandt 1632" Vom 7. Mai bis 6. August in der Neuen Galerie Kassel. Ende der weiteren Informationen

"And this is us" im Kunstverein Frankfurt

Alle zwei Jahre bietet der Frankfurter Kunstverein Nachwuchstalenten eine große Bühne.

Ausgewählte Künstlerinnen und Künstler der Frankfurter Städelschule, der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und zum ersten Mal der Kunsthochschule Mainz bekommen hier die Chance, ein Kunstprojekt professionell umzusetzen.