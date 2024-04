Erste schriftliche Abiturprüfungen in Hessen

Zeigen, was man kann - und bloß keinen Blackout kriegen: In Hessen beginnen heute die schriftlichen Abiturprüfungen. Rund 23.000 Abiturienten und Abiturientinnen an rund 300 Schulen schreiben bis zum 8. Mai die verschiedenen Klausuren in ihren Grund- und Leistungskursen.

Los geht es heute mit einer Bandbreite an Leistungskursen - und zwar werden in den Fächern Kunst, Musik, Politik und Wirtschaft, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Erdkunde, evangelische und katholische Religion, Informatik und Sport die ersten Abiturprüfungen geschrieben. An einigen Schulen sind bereits seit Tagen die ersten Abiplakate von Familien und Freunden aufgehängt worden.

Das erste Abiplakat gab es laut Kultusministerium in den 1990er-Jahren. "Seit den 2000er-Jahren breitet sich das langsam aus und seit circa 15 Jahren sind die Plakate sehr verbreitet." Der Brauch der Abschlussplakate zeige sich seit einigen Jahren auch bei den schriftlichen Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschulen. Diese starten in Hessen am 13. Mai.