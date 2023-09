Fußgänger in Frankfurt von S-Bahn erfasst

In Frankfurt ist es in der Nacht zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 28-Jähriger gegen 1 Uhr am S-Bahnhof in Rödelheim die Gleise überqueren. Dabei habe ihn eine Bahn der Linie S4 erfasst und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der S-Bahn-Verkehr war nach dem Unfall für rund zwei Stunden unterbrochen.