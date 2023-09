Die Bahnstrecke in Frankfurt-Griesheim wird in der Nacht zu Freitag wieder freigegeben. Die Abrissarbeiten an der maroden Omega-Brücke sind abgeschlossen. Die Bahnstrecke war vor rund drei Wochen gesperrt worden.

S-Bahn-Passagiere in und um Frankfurt sollen spätestens ab 0 Uhr in der Nacht zu Freitag wieder mit den Linien S1 und S2 über die Stadtteil-Bahnhöfe Nied und Griesheim fahren können. Die Bauarbeiten an der maroden Omega-Brücke am Bahnhof Griesheim sind am Donnerstag abgeschlossen worden, wie die Stadt mitteilte.

Mit dem zügigen Abbruch der Brücke über den Gleisen sei der zeitkritischste Teil der Arbeiten erledigt und der Bahnhof Griesheim könne wieder vom Zugverkehr angefahren werden, hieß es. Die Abbrucharbeiten an den beiden noch verbliebenen Brückenrampen sollen "zeitnah" fortgesetzt werden.

Mobilitätsdezernent: "Leistung rekordverdächtig"

"Die Brücke in so kurzer Zeit und mit einem so kurzen Vorlauf von nur 20 Tagen im Bereich über den Gleisen abzubrechen, ist eine großartige Leistung aller Beteiligten, für die ich mich herzlich bedanke – das ist absolut rekordverdächtig", sagte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne).

Die Leiterin des ASE, Michaela Kraft, bedankt sich ebenfalls: "Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben seit dem 8. September im Ausnahmezustand gearbeitet und mit ihrem Einsatz und der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten den Abbruch innerhalb so kurzer Zeit ermöglicht. Dafür bedanke auch ich mich sehr herzlich."

Instandsetzung der Brücke war nicht möglich

Die Auto- und Fahrradbrücke, die in Omega-Form über die Gleise führte, war am 8. September wegen erheblicher Mängel von der Stadt gesperrt worden. Wer nach Nied oder Griesheim wollte, musste die Straßenbahn oder den Bus nehmen.

Eine Instandsetzung sei nicht mehr möglich gewesen, teilte die Stadt mit: "Der Rückbau der Brücke war notwendig geworden, weil sich bei Überprüfungen des Bauwerks Zweifel an der Standfestigkeit ergeben haben. Im Ergebnis und nach sorgfältiger Abwägung entschieden Mobilitätsdezernat und ASE, die Brücke kurzfristig zurückzubauen."