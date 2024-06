US-Show thematisiert Limburger Tauben-Töten

Limburg an der Lahn - vielen US-Amerikanerinnen und -Amerikanern dürfte das erstmals nichts sagen. Nach der TV-Show von Moderator und Satiriker Stephen Colbert vom Wochenende dürften einige jedoch eine Assoziation im Kopf haben - und zwar ausgerechnet das Taubentöten, über das die Limburger und Limburgerinnen zuletzt per Bürgerentscheid entschieden hatten. In seiner TV-Show thematisierte Colbert am Freitagabend den so betitelten "Germany's Pigeon Murder Plan" (deutsch: Deutschlands Tauben-Mörderplan) und fragte skeptisch dazu "Hey Germany ... you okay?". Ab Minute 2:50 geht es um Limburg, wenn auch nur kurz: