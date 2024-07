Beste Wasserqualität in fast allen Badeseen

Die Wetteraussichten für diese Woche sind sommerlich, die Ferien sind da - perfekte Voraussetzungen für einen Ausflug an den Badesee. Doch wie steht's um die Wasserqualität? Laut Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) lässt diese in fast allen Badeseen in Hessen nichts zu wünschen übrig. "Es gibt keine wirklichen Probleme. Man kann unbedenklich baden, wenn man die Sicherheitsregeln und die jeweiligen Aushänge beachtet", teilte das HLNUG mit. Laut HLNUG haben 57 der insgesamt 61 hessischen Badeseen eine ausgezeichnete Wasserqualität, die restlichen vier wurden von der EU als gut eingestuft.

Trotzdem kann es kurzfristig zu einer Einschränkung der Nutzung kommen, etwa bei einem starken Auftreten von Blaualgen. Dies wird während der Saison von den zuständigen Gesundheitsämtern beobachtet. Im Wißmarer See in Wettenberg (Gießen) und im Seepark Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) wurden zwar Cyanobakterien festgestellt, in den Gewässern darf jedoch weiterhin gebadet werden. Dies gilt auch für die Grube Prinz von Hessen im Wald zwischen Darmstadt und Dieburg, dort ist laut HLNUG eine "Gesundheitsgefahr durch Algenblüte nicht ausgeschlossen".