"Karton-Welpen" feiern Wiedersehen

Eineinhalb Monate ist es her, dass auf einem Parkplatz in Biebergemünd (Main-Kinzig) sieben ausgesetzte Hundewelpen gefunden wurden. Das Tierheim Gelnhausen nahm sich damals der Sache an und vermittelte die Vierbeiner an neue Familien. Der Andrang war riesig (es gab mehr als 150 Anfragen), mittlerweile haben sich alle in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Und sie durften auch schon einmal Wiedersehen feiern, wie das Tierheim Gelnhausen am Wochenende bei Facebook mitteilt hat. Das ist doch wirklich mal ein Happy End nach dem ganzen Trubel.