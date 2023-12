Letzte Generation-Mitglieder vor Gericht

Haben Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation durch ihre Straßenblockade in Marburg Nötigung begangen oder nicht? Das soll heute am Amtsgericht geklärt werden. Angeklagt sind vier Mitglieder, weil sie sich im Februar am Rudolphsplatz in Marburg mit Sekundenkleber auf der Straße festgeklebt haben. Dutzende Autos wurden so an der Weiterfahrt behindert. Die Angeklagten kündigten an, dass sie aussagen wollen. Während der Verhandlung ist vor dem Amtsgericht eine Mahnwache geplant, unter anderem von Attac Marburg und Parents for Future.