Landeskirche kürzt Zuschuss an Diakonie

Gespart werden muss auch ohne Schuldenbremse: Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat vor dem Hintergrund der Finanz- und Mitgliederentwicklung beschlossen, die Finanzzuweisung an die Diakonie Hessen zu kürzen. Wie die EKKW gestern mitteilte, soll dies von 2025 bis 2030 schrittweise um insgesamt 30 Prozent geschehen. Den Ausgangspunkt bilde das Jahr 2021, in dem der Zuschuss der Landeskirche bei rund 3,7 Millionen Euro gelegen habe.

Die parallel stattfindende Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) werde am Freitag über die gleichlautende Gesetzesvorlage entscheiden, teilte die EKKW am letzten Tag ihrer dreitägigen Herbsttagung im Hofgeismar (Kassel) mit. Stimme sie zu, reduzierten sich die Zuwendungen an die Diakonie Hessen im genannten Zeitraum insgesamt um rund 3,2 Millionen Euro. "You'll never walk alone", heißt es bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehr oder weniger beruhigend, bei der EKKW heißt es: "Ziel ist, dass beide Kirchen auch bei zurückgehenden Mitteln die Diakonie unterstützen und handlungsfähig erhalten wollen."