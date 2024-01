Höhere Fahrpreise im ÖPNV

Was sich alles in diesem Jahr ändert, konntet ihr hier schon lesen. Was da noch fehlt und aber viele Menschen betrifft: Bus- und Bahnfahren in Hessen ist teurer geworden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) haben zum Jahreswechsel die Ticketpreise erhöht. Beim RMV werden Einzel-, aber auch Tages-, Wochen- und Monatstickets durchschnittlich 8,2 Prozent teurer. Ein Einzelfahrschein in der Preisstufe 1 kostet nun zum Beispiel 2,65 Euro, also 20 Cent mehr.

Beim NVV kosten die Fahrscheine durchschnittlich sechs Prozent mehr. Als Grund für die Tariferhöhung nennen beide Verkehrsverbünde die allgemein steigenden Kosten etwa bei der Energie. Unverändert bleiben die Preise für das 49 Euro teure Deutschland-Ticket sowie für Senioren- und Schülertickets.