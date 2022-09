Regen löst dutzende Feuerwehreinsätze aus

Lange haben wir den Regen herbeigesehnt, jetzt will er gar nicht mehr gehen. Am Dienstag und Mittwoch kamen vor allem im Rhein-Main-Gebiet teilweise bis zu 80 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, was vielerorts für Feuerwehreinsätze sorgte. In Frankfurt mussten die Einsatzkräfte mehrere Keller auspumpen. Allein in Nieder-Eschbach und Harheim waren insgesamt zwölf davon vollgelaufen, weil der Eschbach über die Ufer getreten war. Auch einige Straßen waren überflutet.

Auch die Bad Homburger Feuerwehr war wegen des Unwetters zu 35 Einsätzen unterwegs, weil Tiefgaragen und Keller vollgelaufen waren. Sie wurde dabei auch von einem Pumpwagen der Stadt unterstützt. In Friedrichsdorf im Taunus waren Besucher eines Kletterparks am frühen Abend von dem Gewitter überrascht worden, als ein Blitz in einen Baum einschlug. Sechs Kletterer wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus gecheckt weil sie über Kribbeln in Händen und Füssen klagten.